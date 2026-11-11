¡Fuerte sismo volvió a 'sacudir' el mundo HOY 11 de noviembre! ¿Dónde fue?

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, mientras en Colombia eran las 6:32 de la mañana y en Indonesia las 11:32 a.m., se presentó un nuevo sismo en ese país del Sudeste Asiático.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Qué profundidad tuvo este movimiento telúrico? ¿Qué han reportado las autoridades hasta el momento? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Indonesia hoy 11 de noviembre de 2026

11:32 a.m. de Indonesia / 6:32 a.m. de Colombia.

Epicentro: Mar de Banda, 85 km al oeste de Pulau Selaru, Molucas, Indonesia.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: superficial (14.7 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 115 kilómetros de Saumlaki, a 271 de Tiakur, a 334 de Tutuala, a 364 de Lospalos, a 378 de Tual, a 382 de Luro, a 401 de Irabin de Bajo, a 422 de Baucau, a 440 de Viqueque y a 471 de Barique.

¿Qué han planteado las autoridades tras el fuerte sismo de hoy 11 de noviembre de 2026 en Indonesia?

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicó que, a raíz de que el movimiento telúrico se originó en el mar, perdió fuerza al hacer contacto con la tierra y no causó daños estructurales.

En medio de esa coyuntura, no se han reportado heridos ni víctimas y, además, los servicios públicos y telefónicos han seguido funcionando con normalidad.

Por otro lado, las autoridades de Indonesia han explicado que este temblor fue una réplica de un sismo de 5.4 que se presentó el 10 de noviembre y, por lo tanto, volvieron a aclarar que es normal que se continúen presentando eventos sísmicos de una magnitud menor.

Asimismo, se ha hecho énfasis en que este movimiento telúrico no reunió las características para tener que activar una alerta de tsunami en las costas.