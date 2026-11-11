OXXO anuncia cierre masivo de sus tiendas para apostar por otro negocio en esta zona

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) ha implementado una modificación estructural en su portafolio comercial. Como parte de su estrategia financiera y operativa de optimización, la compañía confirmó el cierre de decenas de tiendas OXXO de bajo desempeño, además de ajustes y reducciones en su división de salud (farmacias) y estaciones de servicio, con el objetivo de redirigir recursos hacia nuevos formatos comerciales y alternativas de mayor rentabilidad.

De acuerdo con los reportes financieros trimestrales de la corporación, la decisión responde a un análisis exhaustivo del rendimiento por unidad. A pesar de registrar un crecimiento general en sus ingresos consolidados —impulsado de forma notable por el consumo y los servicios digitales como Spin by OXXO—, la empresa optó por podar aquellos puntos de venta con baja rentabilidad.

Durante el último trimestre, la cadena inauguró 191 establecimientos, pero cerró 140 unidades consideradas de bajo desempeño o ubicaciones poco viables. Esto dejó un saldo de 51 aperturas netas, alcanzando una red total de 24 mil 759 tiendas en territorio nacional.

El sector farmacéutico enfrentó presiones operativas severas —especialmente con ajustes y contracciones en mercados como Colombia—, mientras que el negocio de combustibles redujo su número de estaciones de servicio de manera paulatina.

La apuesta en el negocio tras el cierre de tiendas

Esta reorganización no implica una contracción generalizada de la empresa, sino una estrategia para redirigir capital hacia áreas con mayor potencial de crecimiento.

En primer lugar, la compañía aceleró el crecimiento de sus tiendas de descuento Bara bajo el modelo hard discount, orientadas a atender a consumidores que buscan cuidar su economía ante la inflación y los mayores costos laborales.

En paralelo, consolidó su presencia fintech mediante Spin by OXXO, plataforma digital que sigue sumando millones de usuarios para pagos, transferencias y servicios cotidianos.

Por último, ante el alza en los costos salariales en México, la empresa ha impulsado la automatización y robótica para optimizar las operaciones diarias y la gestión de inventarios en sus unidades.