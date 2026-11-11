Diez años del Acuerdo de Paz: víctimas denuncian incumplimientos y una reparación que sigue sin llegar

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, un pacto que buscaba poner fin a décadas de confrontación armada y garantizar, entre otros aspectos, los derechos de quienes sufrieron las consecuencias del conflicto.

Sin embargo, diez años después, el cumplimiento de los compromisos con las víctimas sigue generando cuestionamientos.

Organismos como la Defensoría del Pueblo han advertido que la reparación no puede limitarse a medidas económicas. También debe contemplar el acompañamiento psicológico, la reconstrucción del tejido social y las condiciones necesarias para que las víctimas puedan recuperar sus vidas.

¿Qué dicen las víctimas?

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la necesidad de reconocer a todas las personas afectadas por el conflicto en igualdad de condiciones, sin importar de qué lado provenga el hecho victimizante.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que poner a las víctimas en el centro implica reconocer el dolor de todas las familias.

Poner a las víctimas en el centro significa primero que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda, la madre de un soldado ejecutado y la madre de un muchacho reclutado por la guerrilla lloran igual.

Desde las organizaciones de víctimas también hay críticas sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo y el papel de las instituciones encargadas de garantizar justicia.

Adel González, integrante de la Corporación Rosa Blanca, cuestionó tanto el comportamiento de las antiguas Farc como las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las Farc incumplieron el Acuerdo de Paz, pero los magistrados de la JEP le han incumplido a las víctimas.

¿Qué dicen las cifras?

Uno de los datos más preocupantes está relacionado con los procesos de reparación colectiva. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva identificados, solamente 63 han terminado su proceso.

Esto significa que comunidades y grupos que sufrieron daños durante el conflicto todavía esperan medidas que les permitan reconstruir sus condiciones de vida y recuperar sus derechos.

A esta situación se suma la deuda con las víctimas de violencia sexual y basada en género. Más de 35.000 personas afectadas por estos hechos continúan representando un desafío pendiente en materia de justicia y reparación.

Sebastián Velásquez, director de Fevcol, resumió los cuestionamientos de las víctimas frente a los resultados alcanzados: “No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación”.

El crecimiento de los grupos armados aumenta la preocupación

A las dificultades para cumplir los compromisos de reparación se suma el panorama de seguridad en diferentes regiones del país.

Los grupos armados han ampliado su presencia y participación en distintas economías ilícitas, una situación que genera preocupación por las condiciones de seguridad de las comunidades y las posibilidades de evitar nuevas afectaciones a la población civil.

Así, mientras miles de víctimas siguen esperando respuestas por los hechos ocurridos durante el conflicto, la expansión de estas estructuras representa un nuevo desafío para la construcción de paz.