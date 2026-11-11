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Fuerte temblor sacudió Chile hoy, 11 de noviembre: magnitud y epicentro del sismo

Un fuerte temblor sacudió Chile este 11 de noviembre de 2026. Conozca la magnitud, el epicentro y el reporte de las autoridades sobre posibles daños.

Foto: IA

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
08:23 a. m.
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Un fuerte temblor se registró en Chile durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre de 2026, generando atención en la región de Antofagasta, al norte del país, una zona donde los movimientos de tierra son frecuentes.

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El sismo ocurrió cerca de la ciudad de Calama y fue reportado por diferentes organismos internacionales. Aunque inicialmente se informó una magnitud de 5,4, las mediciones posteriores presentaron algunas variaciones.

¿De cuánto fue el temblor en Chile hoy, 11 de noviembre?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de Chile, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,2 y se registró a las 8:36 de la mañana, hora local.

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El epicentro fue localizado aproximadamente a 14 kilómetros al oeste de Calama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 86 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 5,1, con una profundidad aproximada de 91 kilómetros.

Inicialmente, el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC) había informado de manera preliminar una magnitud de 5,4.

¿Hubo daños o alerta de tsunami tras el temblor en Chile?

Debido a su profundidad intermedia, el movimiento pudo sentirse en localidades cercanas, aunque la intensidad en superficie depende de diferentes factores, como la distancia al epicentro y las características del terreno.

Según los reportes iniciales, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que el evento no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

Hasta los primeros informes consultados, no se habían confirmado daños materiales ni personas lesionadas.

Chile registra una actividad sísmica constante debido a su ubicación en una zona donde interactúan las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

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Las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras y consultar únicamente los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones del evento.

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