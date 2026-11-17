En las últimas horas, el nombre de José Escorcia, joven promesa surgida de las divisiones menores de Atlético Nacional y figura destacada de la Selección Colombia Sub-17, ha comenzado a sonar con gran fuerza en la prensa italiana.

Varios reportes vinculan al atacante con el histórico AC Milan, un movimiento que ilusiona a la afición tricolor ante la posibilidad de ver al juvenil compartir vestuario y cancha con grandes referentes mundiales como el croata Luka Modric.

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Esto dicen los medios europeos sobre la posible llegada de Escorcia

Desde Italia, medios deportivos especializados apuntan a que la dirigencia del conjunto rossonero ha intensificado su estrategia de scouting en Sudamérica en la búsqueda de talentos con proyección a largo plazo.

El perfil de Escorcia, caracterizado por su desequilibrio, visión de juego y capacidad goleadora en el frente de ataque, encaja a la perfección en la política de renovación y apuesta por jóvenes valores que impulsa el club de la Serie A.

Aunque por ahora se trata de un acercamiento formal de interés y seguimiento estrecho por parte del departamento deportivo milanista —el cual ha recibido informes muy positivos de ojeadores internacionales—, la opción de que el negocio madure en los próximos mercados de pases toma fuerza debido a la competencia que empieza a gestarse en el Viejo Continente, donde equipos de la Premier League inglesa también vigilan de cerca sus pasos.

Uno de los detalles reglamentarios más importantes a tener en cuenta en esta operación es la estricta normativa de la FIFA respecto al traspaso internacional de futbolistas menores de edad.

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Debido a que Escorcia actualmente tiene 17 años y cumplirá la mayoría de edad el próximo 4 de julio, cualquier acuerdo que se selle de palabra o mediante una transferencia anticipada deberá contemplar que su desembarco oficial en las instalaciones de Milanello se produzca de cara a la temporada 2027/2028.

Esta condición legal le otorga al joven delantero un margen clave para continuar sumando experiencia, minutos de calidad y madurez futbolística tanto en el rentado local con Atlético Nacional —institución donde ya ha comenzado a tener rodaje en el profesionalismo— como en los procesos de selecciones nacionales juveniles.