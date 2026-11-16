Un inesperado incidente marcó el cierre de la agenda oficial del papa León XIV en Perú. Durante su último recorrido a bordo del papamóvil, el sumo pontífice recibió un golpe en el rostro con un rosario lanzado por un asistente entre la multitud, un momento que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales por la serena actitud del líder de la Iglesia católica.

El hecho ocurrió en medio de una jornada multitudinaria en la que miles de fieles se congregaron a lo largo de las avenidas principales para despedir al santo padre antes de su retorno al Vaticano.

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Mientras el vehículo avanzaba lentamente y el pontífice saludaba con la mano a los presentes, varios objetos religiosos fueron arrojados con la intención de que fueran bendecidos, una práctica habitual pero riesgosa en este tipo de eventos masivos.

Video del golpe contra el Papa León XIV

En las imágenes difundidas por asistentes y medios locales, se observa cómo uno de los rosarios lanzados desde el costado de la vía toma altura e impacta directamente en la mejilla y parte de la frente del papa León XIV. El impacto tomó por sorpresa tanto al pontífice como a los miembros del equipo de seguridad del Vaticano que custodiaban el vehículo.

Lejos de mostrar molestia o interrumpir su paso, el santo padre reaccionó con absoluta calma. Tras llevarse brevemente la mano al rostro por el reflejo natural del golpe, esbozó una sonrisa conciliadora, miró hacia el sector desde donde provino el objeto y continuó impartiendo su bendición a los feligreses que aguardaban su paso.

La visita apostólica tuvo un significado especial tanto para los fieles peruanos como para el propio pontífice, dado su estrecho lazo pastoral e histórico con el país sudamericano antes de asumir el papado.

Durante los días previos al incidente, su agenda incluyó encuentros masivos, misas campales y reuniones con comunidades locales, siempre rodeado de un fervor desbordante.

Precisamente, ese entusiasmo de la multitud llevó a que el protocolo de seguridad enfrentara momentos de alta exigencia. Aunque los guardias intentaron interceptar varios de los artículos lanzados hacia el papamóvil —como cartas, gorras y estampas—, la velocidad con la que voló el rosario impidió que pudiera ser desviado a tiempo.

El video del golpe al papa León XIV en Perú acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas en plataformas como X, TikTok e Instagram. La mayoría de los usuarios destacaron la templanza, humildad y buen humor del pontífice frente a un episodio que pudo haber terminado en una lesión.