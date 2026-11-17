Este martes 17 de noviembre de 2026, a las 9:07 de la mañana de Japón (7:07 del 16 de noviembre en Colombia), se detectó un fuerte movimiento telúrico en ese país asiático.

La magnitud volvió a sobrepasar los 5.0 y la profundidad estuvo por encima de los 500 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento acerca de este sismo? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Japón hoy 17 de noviembre de 2026

9:07 a.m. del 17 de noviembre en Japón / 7:07 p.m. del 16 de noviembre en Colombia.

Epicentro: mar de Japón, 198 kilómetros al norte de Tottori-shi, Prefectura de Tottori, Japón.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: 521 kilómetros.

Lugares más cercanos: 146 kilómetros de Nishida, a 198 de Ciudad de Tottori, a 200 de Kyotango, a 201 de Toyooka, a 209 de Kurawari, a 216 de Sakai, a 220 de Komatsu y a 221 de Yonago.

¿Qué han determinado las autoridades de Japón tras el fuerte sismo de este 17 de noviembre de 2026?

Las autoridades japonesas han entregado un parte de tranquilidad y explicado que, debido a que el sismo fue bastante profundo (521 kilómetros), la energía fue perdiendo fuerza e impactó en la superficie sin riesgos.

En consecuencia, tras haber llevado a cabo las inspecciones correspondientes, no se reportaron daños materiales, heridos ni víctimas.

Asimismo, se ha aclarado que, a pesar de que el movimiento telúrico se originó en el mar de Japón, no reunió las características para afectar notablemente el oleaje.

Es así como no se emitió ninguna alerta de tsunami y, adicionalmente, las actividades marítimas han continuado con normalidad en las costas.

¿Cuál fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 17 de noviembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente movimiento telúrico en Santander en las horas de la madrugada:

1:08 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de El Playón (Santander), a 20 de Sabana de Torres (Santander) y a 20 de La Esperanza (Norte de Santander).