De acuerdo con el más reciente reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), correspondiente a octubre de 2026, la inflación de alimentos escaló hasta el 7,31 % anual, ubicándose un punto porcentual por encima de la inflación general del país, que cerró el periodo en 6,30 %.

Este repunte convierte a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas en uno de los principales motores del encarecimiento del costo de vida, impulsado especialmente por los productos perecederos, cuya variación anual alcanzó el 15,31 %.

¿Cuáles son los alimentos que más subieron de precio ?

El informe evidencia que los productos básicos de la canasta familiar colombiana registraron incrementos de dos dígitos en los últimos doce meses.

El listado de los alimentos que más se encarecieron según el DANE está liderado por los siguientes productos:

Papa (98 % anual): Es el tubérculo con mayor impacto en el bolsillo de los consumidores. Su precio prácticamente se duplicó frente a octubre del año anterior y, solo en el último mes, registró un salto adicional del 8,25 %.

Tomate (44 % anual): Esta hortaliza esencial en la cocina colombiana ocupa el segundo lugar entre las mayores alzas anuales debido a las afectaciones en los cultivos.

Frutas frescas (15,90 % anual): A pesar de presentar una leve corrección mensual del -1,09 %, su costo acumulado en doce meses se mantiene muy por encima del promedio nacional.

Carne de res y sus derivados (13,31 % anual): Las proteínas siguen pesando con fuerza en el gasto diario de las familias.

Huevos (6 % anual): Además de su incremento interanual, este producto registró un repunte mensual del 3,10 % durante octubre.

Plátano: Aunque su variación anual es más moderada, en el balance mensual frente a septiembre mostró un encarecimiento del 6,09 %.

Expetos económicos y reportes del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) coinciden en que el fenómeno responde principalmente a problemas de oferta agrícola.

La formalización del fenómeno de El Niño por parte del IDEAM para el ciclo 2026-2027 ha generado variaciones críticas de humedad y temperatura en zonas productoras clave como Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia.

Esta situación ha reducido el ingreso de cosechas de tubérculos, verduras y hortalizas a las principales centrales de abastos del país.

Alimentos que bajaron de precio en el 2026

No todo fueron alzas en las plazas de mercado y supermercados. El reporte del DANE también destacó que algunos productos básicos presentaron reducciones en su variación anual, ayudando a amortiguar levemente el golpe inflacionario: