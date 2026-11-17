El fútbol colombiano se encuentra de luto debido a que un exjugador cartagenero fue asesinado en la noche del 15 de noviembre de 2026.

Se trata de Luis Miguel Paterson Sepúlveda, que hizo parte de las divisiones menores de Atlético Nacional y debutó como profesional en el 2012, vistiendo la camiseta del Real Cartagena.

Además, este exdelantero también militó en el 2016 en el Chinandega de Guatemala, un club que en este momento se encuentra en la Segunda División.

¿Qué se sabe del asesinato de Luis Miguel Paterson Sepúlveda, el exfutbolista colombiano?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en la noche del domingo 15 de noviembre, exactamente sobre las 8:10, Luis Miguel Paterson Sepúlveda se encontraba en una vía pública del barrio La Princesa, en Cartagena.

Sin embargo, de repente, un hombre armado lo interceptó, le disparó, lo dejó gravemente herido y huyó.

Tras ese trágico desenlace, el exfutbolista cartagenero fue trasladado de inmediato a un hospital de primer nivel, pero, a pesar de los esfuerzos de los especialistas que lo atendieron, su muerte se confirmó al poco tiempo.

Es así como las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad y hablando con los testigos del barrio La Princesa para identificar al hombre que disparó.

Asimismo, se continúan indagando las causas y las circunstancias exactas en las que se presentó este ataque armado que tiene conmocionado al fútbol colombiano.

Roger Martínez, el futbolista que ha hecho parte de la Selección Colombia, lamentó el asesinato de Luis Miguel Paterson

Luego de que las autoridades confirmaron el deceso de Luis Miguel Paterson, el delantero que jugó en el Real Cartagena entre 2012 y 2013, Roger Martínez redactó un sentido pronunciamiento en sus redes sociales.

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"Vuelva alto, mi hermano. Nos duele mucho tu partida a los que alguna vez compartimos contigo", dijo.

"Fortaleza para toda la familia y que descanse en paz", agregó el delantero con paso por clubes como Racing, Villarreal y América de México.