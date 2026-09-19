Suspenden nuevo límite de tiempo que habría afectado a visas de estudiantes en los Estados Unidos

Las severas trabas que la administración Trump pretendía imponer a la estancia de estudiantes y reporteros internacionales en los Estados Unidos fueron bloqueadas a último minuto.

La decisión fue adoptada por el juez federal de distrito Dennis Saylor, que detuvo la entrada en vigor de la normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apenas 24 horas antes de su implementación, programada para el martes 15 de septiembre.

Docentes, instituciones y periodistas tomaron acciones contra la nueva política del Gobierno Trump:

Saylor cuestionó con dureza la discrecionalidad que el Gobierno buscaba otorgarse y advirtió sobre la indefensión en la que quedarían los profesionales de los medios de comunicación extranjeros ante posibles represalias del poder político, señalando que "las posibilidades de abuso son enormes, en particular la obvia probabilidad de que no se renueven los visados de periodistas extranjeros que sean críticos con el gobierno (o, más concretamente, con los funcionarios del DHS)".

El fallo provisional responde a una acción judicial interpuesta por una coalición sindical que agrupa a instituciones universitarias, docentes y comunicadores. Aunque el juez no resolvió el fondo de la demanda, citó a las partes a una nueva audiencia el próximo 2 de octubre.

Cuatro años de estancia para estudiantes universitarios y 240 días para periodistas:

Los alumnos extranjeros pueden permanecer en territorio estadounidense durante todo el tiempo que demanden sus carreras o posgrados. La propuesta del Ejecutivo busca modificar el esquema para fijar un tope inicial de cuatro años, obligando a los matriculados a tramitar prórrogas bajo un sistema que el propio Saylor calificó de "totalmente discrecional e inapelable".

A juicio del juez, esta arbitrariedad amenaza con "interrumpir las actividades académicas, de investigación o de enseñanza de cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense sin motivo alguno o por cualquier motivo", pasando por alto que el modelo vigente ha facilitado la llegada de millones de académicos cuyos aportes han derivado en "investigaciones innovadoras en ciencia, medicina y tecnología".

La nueva política del Gobierno Trump también amenazaba con alterar radicalmente la cobertura informativa. El plan gubernamental establece un tope máximo de estancia de 240 días —alrededor de ocho meses— para los periodistas extranjeros, condicionando su permanencia a renovaciones por lapsos idénticos, pero carentes de cualquier mecanismo de apelación en caso de ser rechazadas.