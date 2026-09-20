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Luis Díaz preocupa al Bayern Múnich: directivo anuncia plan con el colombiano

El club alemán aprovechará la pausa internacional para darle descanso al colombiano y programar su regreso progresivo a los entrenamientos.

Luis Díaz Bayern Múnich (3)
FOTO: AFP

Ángel Ballén

septiembre 20 de 2026
02:32 p. m.
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Luis Díaz está viviendo un inicio de temporada complicado con el Bayern Múnich, debido a que el rendimiento del colombiano a nivel de goles no es el esperado para un jugador de su categoría. En cuatro partidos disputados, apenas ha marcado un gol, mientras que recibe críticas por la falta de definición.

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Sin embargo, la situación no es interpretada como una crisis dentro del club alemán. Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, explicó que aprovecharán que el guajiro no fue citado por la Selección Colombia para que encuentre su mejor versión.

¿Qué hará Bayern Múnich con Luis Díaz durante la fecha FIFA?

La ausencia de Luis Díaz en los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia fue recibida positivamente por el Bayern Múnich. Eberl señaló que estos encuentros posteriores al Mundial no son imprescindibles y consideró conveniente que el futbolista tenga un periodo de descanso después de la cantidad de partidos que ha disputado.

“Lucho ha jugado muchos, muchos partidos ahora, incluido el Mundial y nuestra última temporada”, explicó el directivo. Por esa razón, el plan contempla inicialmente un pequeño descanso, seguido de una incorporación gradual a la rutina del equipo.

Eberl también confirmó que el delantero colombiano tendrá un programa de entrenamiento propio durante estas semanas. El objetivo es que pueda recuperar ritmo de manera progresiva sin que exista preocupación por una eventual pérdida de condición física.

A pesar de la falta de gol en los partidos oficiales, Vincent Kompany tampoco considera que deba magnificarse el momento del colombiano. El entrenador del Bayern Múnich aseguró que Díaz mantiene una buena producción durante los entrenamientos: “Ha marcado una cantidad increíble de goles en los entrenamientos”.

El plan del Bayern Múnich, por tanto, estará centrado en el descanso y la reincorporación gradual de Luis Díaz a los trabajos del equipo. La intención expresada por Eberl es que el colombiano vuelva a su nivel habitual cuando se reanuden las competencias y pueda trasladar al campo de juego el rendimiento goleador que está mostrando en las prácticas.

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