Se registró un fuerte sismo en una zona del mundo: esta fue la magnitud

Este 30 de octubre de 2026 se registró un nuevo movimiento telúrico en Papúa Nueva Guinea, el país ubicado al sureste del océano Pacífico.

El movimiento telúrico se detectó cuando eran la 1:04 de la tarde en Papúa Nueva Guinea, pero las 10:04 de la noche del 29 de octubre en Colombia.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Qué profundidad tuvo este nuevo sismo? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Papúa Nueva Guinea hoy 30 de octubre de 2026

1:04 p.m. del 30 de octubre de 2026 en Papúa Nueva Guinea / 10:04 p.m. del 29 de octubre de 2026 en Colombia.

Epicentro: Mar de Salomón, 52 km al sureste de Sakar , Morobe, Papúa Nueva Guinea.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 116 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 102 kilómetros de Finschhafen, a 143 de Kandrian, a 177 de Lae, a 204 de Kimbe, a 241 de Bulolo y a 245 de Wau.

¿Qué han determinado las autoridades de Papúa Nueva Guinea tras el sismo de este 30 de octubre de 2026?

Luego de los respectivos monitoreos, las autoridades de Papúa Nueva Guinea explicaron que, debido a que el sismo tuvo una profundidad muy grande, se fue desvaneciendo antes de llegar a la superficie y el impacto no fue considerable.

En consecuencia, no se presentaron daños estructurales y, por ende, tampoco hubo heridos ni víctimas.

Por otra parte, los expertos también aclararon que el movimiento telúrico no reunió las características suficientes para tener que emitir una alerta de tsunami.

Sin embargo, teniendo en cuenta que hace unos días hubo un sismo de 5.7 en Kiunga, el Gobierno ha decidido mantener una estricta vigilancia en esa zona.

¿Cuál ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 30 de octubre de 2026?

El temblor más reciente en Colombia, de acuerdo con el Servicio Geológico, ocurrió a las 2:28 de la tarde.

Los detalles son los siguientes:

Epicentro: Gámbita, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Gámbita (Santander), a 15 de Chitaraque (Boyacá) y a 19 de Suaita (Santander).