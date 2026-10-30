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Nuevo terremoto se presentó en el mundo hoy 30 de octubre: atento

La magnitud estuvo por encima de los 6.0. ¿Qué han planteado las autoridades?

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 30 de 2026
02:54 p. m.
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Este 30 de octubre de 2026, cuando eran las 8:46 de la mañana en Vanuatu, pero las 4:46 de la tarde del 29 de octubre en Colombia, se registró un fuerte sismo en ese país de Oceanía.

La magnitud, de acuerdo con los reportes oficiales, sobrepasó los 6.0 y la profundidad superó los 140 kilómetros.

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¿Cuáles fueron los lugares más cercanos al epicentro? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de las autoridades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el terremoto que se registró en Vanuatu hoy 30 de octubre de 2026

  • 8:46 a.m. del 30 de octubre de 2026 en Vanuatu / 4:46 p.m. del 29 de octubre de 2026 en Colombia.

Epicentro: Mar del Coral, Shefa, 48 km al noreste de Luganville, Sanma, Vanuatu.

Magnitud: 6.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 38 kilómetros de Hog Harbour, a 44 de Port-Olry, a 48 de Luganville, a 98 de Norsup y a 298 de Port Vila.

¿Qué han planteado las autoridades tras este sismo que se presentó hoy 30 de octubre de 2026 en Vanuatu?

Los profesionales de Protección Civil de Vanuatu determinaron que, a pesar de que el movimiento telúrico fue fuerte, no se presentaron daños estructurales ni se reportaron heridos ni víctimas.

Asimismo, las autoridades del país de Oceanía dejaron claro que, a raíz de que el epicentro fue en el mar, no hubo un impacto considerable en la superficie y ningún servicio básico resultó afectado.

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De igual manera, el Departamento de Riesgos Geológicos de Vanuatu explicó que no existe la probabilidad de que se genere un tsunami debido a que el sismo tuvo una profundidad alta y no alteró el oleaje.

En Colombia hubo un fuerte temblor hoy 30 de octubre de 2026: ¿dónde fue?

A las 2:27 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente movimiento telúrico:

  • 2:27 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

Intensidad instrumental: IV (leve).

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