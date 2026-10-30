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Ley de Rescate Fiscal en Colombia: Así funcionará la nueva devolución del IVA al 100%

Conozca el cambio que beneficiaria a 19 millones de colombianos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
02:51 p. m.
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El Gobierno Nacional radicó oficialmente ante el Congreso de la República la denominada Ley de Rescate Fiscal (o Ley de Rescate Económico), una ambiciosa iniciativa con la que busca transformar estructuralmente las finanzas públicas del país y corregir lo que califica como una "bomba de tiempo" fiscal heredada de administraciones anteriores.

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Dentro de los ejes centrales de la propuesta destaca una profunda modificación al sistema de transferencias, introduciendo un mecanismo efectivo para devolver el 100% del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a los hogares más pobres y vulnerables de Colombia.

¿A quiénes beneficiaria esta devolución?

De acuerdo con los detalles revelados por el Ministerio de Hacienda, el nuevo esquema —concebido para aliviar el bolsillo de la población de menores ingresos— prevé beneficiar a cerca de 19 millones de colombianos, quienes recibirían la devolución total del IVA que pagan en sus compras cotidianas de bienes y servicios gravados.

Adicionalmente, se estima que otros 16,5 millones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad media accederán a un reembolso parcial de hasta el 50%.

Las proyecciones oficiales indican que, con este rediseño, las familias beneficiarias percibirán un promedio cercano a los $231.000 mensuales, un recurso que busca contrarrestar el impacto regresivo que este tributo indirecto ha representado históricamente para los sectores de menor capacidad adquisitiva.

Desde el Ejecutivo se ha enfatizado que este dinero no funcionará como un subsidio tradicional o un ingreso laboral ordinario, sino como una restitución directa de recursos: "Ese dinero vuelve a su bolsillo, a su nombre y directo a su cuenta", afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Para garantizar la transparencia y eficiencia en la entrega de los recursos, la devolución se calculará fundamentalmente con base en la factura electrónica y se prevé que el dinero sea consignado en las cuentas de los beneficiarios en un plazo máximo de quince días.

No obstante, el proyecto contempla un componente de protección para aquellos hogares en extrema vulnerabilidad que no posean factura formal, asegurando un monto mínimo de compensación mediante giros postales.

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