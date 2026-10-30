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Sale el mayor Edgar Pérez de la cárcel de La Dorada por escándalo de las cirugías de ‘Pichi’

Noticias RCN revela que el mayor no va más en la dirección de la cárcel en La Dorada, Caldas.

María Fernanda Correa

octubre 30 de 2026
03:00 p. m.
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Noticias RCN conoció en primicia que, después del escándalo por las supuestas intervenciones estéticas que se habría realizado alias Pichi tras las rejas, se ordenó en la cárcel de La Dorada el traslado del director.

Cárcel La Dorada confirmó que autorizó el ingreso de cirujanos para procedimiento estético de alias Pichi
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Se confirmó la salida del mayor Edgar Iván Pérez, dado que habría autorizado el ingreso de un cirujano, auxiliares de enfermería y esteticistas para ‘Pichi’, a quien también conocen como el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’.

El escándalo de ‘Pichi’ y las cirugías

Por orden de la Dirección General del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) se dio la salida del mayor de la cárcel que queda en Caldas. Se debe tener en cuenta que, aparte de este escandaloso hecho, la Procuraduría lo investiga disciplinariamente por la parranda en la cárcel de Itagüí.

Justamente por este hecho ocurrido en Antioquia fue que lo habían trasladado a La Dorada. Por si fuera poco, durante un allanamiento en la cárcel, el CTI de la Fiscalía encontró ocho millones de pesos en billetes de $ 100 mil, documentos y dispositivos electrónicos.

Ambos hechos controversiales fueron revelados en exclusiva por Noticias RCN. Óscar Camargo Ríos, conocido con el alias de Pichi, tiene un prontuario de hace más de 20 años en el mundo criminal.

La parranda vallenata en Itagüí

Causó sospecha el inesperado cambio estético que tuvo, comparando la foto de la primera reseña de diciembre de 2024 con una de este 2026. Efectivamente, había tenido modificaciones en su rostro con cabello largo, barba delineada y abundante, y más volumen.

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Se permitió el ingreso de 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros productos destinados a tratamientos dermatológicos. Además, el médico cirujano y los auxiliares le habrían hecho los respectivos procedimientos.

Con respecto a la parranda en Itagüí, se dio el miércoles 8 de abril de 2026. Al penal entraron el reconocido cantante de vallenato Nelson Velásquez y otras personas en una fiesta que incluyó altas sumas de dinero, licor y catering.

Se debe recordar que en esta cárcel han estado recluidos algunos de los criminales más peligrosos de Antioquia, tales como cabecillas de La Oficina de Envigado. Se estima que hubo entre 80 y 100 invitados a la parranda. Además, este hecho permitió conocer el estilo de vida lujoso y ‘de reyes’ que tenían los reclusos.

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