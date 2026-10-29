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Tembló en Colombia HOY 29 de octubre de 2026: atento a las magnitudes reportadas

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido movimientos telúricos desde la madrugada. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

octubre 29 de 2026
06:31 p. m.
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Este 29 de octubre de 2026 se han presentado una gran cantidad de temblores en el país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el primer movimiento telúrico se registró a las 12:57 de la madrugada, en Los Santos, Santander.

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¿Dónde han sido los otros temblores que se han detectado? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 29 de octubre de 2026

  • 12:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 29 de octubre de 2026

  • 1:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 1:52 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 2:29 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 51 kilómetros de Juradó (Chocó), a 71 de Bahía Solano (Chocó) y a 108 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

  • 3:13 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 48 de Carmen del Darién (Chocó) y a 58 de Juradó (Chocó).

  • 3:28 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 24 de Roncesvalles (Tolima) y a 24 de San Antonio (Tolima).

  • 5:51 a.m.

Epicentro: Valledupar, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 61 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 32 de El Copey (Cesar) y a 38 de Bosconia (Cesar).

  • 6:35 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Roncesvalles (Tolima).

  • 7:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 7:41 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 8:14 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 9:37 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 9:45 a.m.

Epicentro: Bagadó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 32 de Andes (Antioquia) y a 33 de Betania (Antioquia).

  • 10:35 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 114 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 23 de Hato (Santander) y a 24 de Simacota (Santander).

  • 10:45 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 47 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 49 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 11:40 a.m.

Epicentro: Bajo Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 44 de Alto Baudó (Chocó) y a 54 de Medio Baudó (Chocó).

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  • 6:08 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de Calima (Valle del Cauca).

  • 6:27 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

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