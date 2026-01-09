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Hubo nuevo fuerte sismo en Indonesia hoy 1 de septiembre de 2026: este fue el epicentro y la magnitud

Las autoridades de ese país continúan monitoreando el área en el que se sintió el movimiento telúrico.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
06:42 a. m.
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Este 1 de septiembre de 2026, a las 5:22 de la tarde de Indonesia (3:22 de la madrugada de Colombia), se registró un nuevo sismo que sobrepasó la magnitud de 5.0.

El epicentro fue en Maba, la ciudad y el distrito que está ubicado en la isla de Halmahera y cuenta con aproximadamente 12.500 habitantes.

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En consecuencia, este es el segundo sismo consecutivo que supera la magnitud de 5.0 en Indonesia, debido a que el 31 de agosto se advirtió uno de 5.5, con profundidad superficial, en Ruteng.

Así fue el nuevo sismo que se sintió en Indonesia hoy 1 de septiembre de 2026

En su página web oficial, el Servicio Geológico Colombiano ha revelado la siguiente información acerca del movimiento telúrico que se presentó este martes en Indonesia.

  • 3:22 a.m (hora de Colombia).

Epicentro: Maba, Indonesia.

Magnitud: 5.6.

Profundidad: superficial.

Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 15.592 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 15.665 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 15.743 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).

¿Cuál ha sido el pronunciamiento de las autoridades de Indonesia tras el sismo de este 1 de septiembre de 2026?

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia precisó que, aunque el sismo volvió a superar la magnitud de 5.5, no reunió las condiciones para emitir una alerta de tsunami.

Además, la entidad también informó que no se reportaron afectaciones estructurales ni víctimas en Maba, pero que el monitoreo continuará siendo recurrente.

Asimismo, los expertos les han pedido calma a los habitantes de esa región de Indonesia debido a que es probable que se continúen presentando réplicas en las próximas horas, días e, incluso, semanas.

Estas fueron las características identificadas del último sismo que se había presentado en Indonesia

Como ocurrió con el movimiento telúrico de este 1 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano reveló la siguiente información del sismo registrado el 31 de agosto en Ruteng:

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  • 3:03 a.m. (hora de Colombia).

Epicentro: Ruteng, Indonesia.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial.

Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 16.369 de Puerto Villamil (Ecuador), a 16.445 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 16.515 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).

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