Mientras que en Colombia eran las 3:47 de la madrugada de este 25 de noviembre de 2026, pero en Taiwán las 4:47 de la tarde, se confirmó un fuerte sismo en esa región que está situada a aproximadamente 180 kilómetros de China.

La magnitud estuvo por encima de los 5.0 y la profundidad fue superficial.

Además, los expertos de las entidades sísmicas ya revelaron cuáles fueron los lugares más cercanos al epicentro. Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Taiwán hoy 25 de noviembre de 2026

4:47 p.m. de Taiwán / 3:37 a.m. de Colombia.

Epicentro: mar de Filipinas, 26 km al sur de Isla Orquídea, Taiwán.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Intensidad del sismo: V (moderado cerca del epicentro).

Lugares más cercanos: a 159 kilómetros de Basco, a 169 de Sabtang, a 358 de Namuac, a 360 de Claveria, a 363 de Sánchez-Mira, a 370 de Pagudpud, a 373 de Pamplona, a 375 de Abulug y a 378 de Adams.

¿Cuál ha sido el balance de las autoridades de Taiwán tras el fuerte sismo de hoy 25 de noviembre de 2026?

La Administración Meteorológica Central de Taiwán detalló que el sismo se sintió en zonas como Hualien, Tainan, Nantou, Yunlin y Taichung, pero que, debido a que se originó en el mar, no generó daños materiales.

Es así como no hay reporte de heridos ni víctimas y los ciudadanos de Taiwán han podido seguir realizando sus actividades cotidianas con normalidad.

Además, luego de monitorear el mar de Filipinas, las autoridades descartaron la posibilidad de que se genere un tsunami y las actividades marítimas también han seguido su curso normal.

Sin embargo, en medio de esa coyuntura, se ha aclarado que es posible que se detecten nuevas réplicas de menor magnitud porque se continuará liberando energía telúrica en esa área.