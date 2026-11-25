El F.C. Barcelona jugará este miércoles 25 de noviembre, por la quinta fecha de la Champions League, ante el Sabah Bakú de Azerbaiyán en condición de visitante; los de 'Cataluña' buscarán llegar a los 12 puntos y alcanzar la segunda posición durante la fase de liga y quedar a solo tres unidades de su máximo rival, Real Madrid.

Por su parte, el club de Azerbaiyán, debutante en la máxima competición de clubes de Europa, marcha en la posición #30 con un registro de tres puntos luego de tres derrotas y una victoria.

Barcelona cumplirá nuevo récord en su partido de Champions League

Una de las curiosidades de la jornada del miércoles en la Champions League será la cantidad de kilómetros que el club español deberá viajar para afrontar su partido en condición de visitante: luego de completar los 3.970 kilómetros que hay entre Barcelona y Bakú, los 'culés' habrán hecho el viaje más largo de su historia en la Champions League.

En anteriores oportunidades había viajado 3.016 kilómetros para enfrentar a distintos equipos de Moscú y 3.725 hasta la ciudad de Kazán, ambas ubicadas en Rusia.

Además de ser un club debutante, el Sabah Bakú se convirtió en el equipo más joven de la historia en participar en la fase final de la UEFA Champions League tras ser fundado en 2017 teniendo apenas 8 años de fundación.

Posible formación de Barcelona para su partido de Champions vs Sabah Bakú

Para el juego válido por la cuarta fecha, y que iniciará desde las 12:45 p. m., hora de Colombia, Barcelona tendría la siguiente formación, teniendo en cuenta que una de sus máximas figuras, Lamine Yamal, no hizo parte de los viajeros a Azerbaiyán.

J. García; Koundé, E. García, Martín, Cancelo; Bernal, Pedrí, Fermín; Adeyemi, Gordon, Raphinha.