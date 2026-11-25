JetSMART activó su campaña de Black Friday en Colombia con tiquetes nacionales desde $45.600 por trayecto y descuentos de hasta el 70 % en vuelos dentro del país.

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La promoción, llamada Black SMART, también incluye vuelos internacionales desde $533.000, con rebajas de hasta el 18 %. Las tarifas anunciadas incluyen tasas e impuestos.

¿Qué rutas de JetSMART están en promoción por Black Friday?

La tarifa nacional más baja anunciada corresponde a la ruta Medellín–Barranquilla, desde $45.600. Otra de las opciones es Medellín–Cali, desde $62.500. El precio que encuentre cada viajero dependerá de la fecha y de la disponibilidad al momento de hacer la reserva.

Entre los destinos internacionales, la aerolínea ofrece vuelos de Cali a Antofagasta desde $533.000, de Medellín a Lima desde $547.900 y de Cartagena a Lima desde $574.300. La campaña también incluye opciones para viajar a Santiago de Chile y Buenos Aires desde $636.248.

Durante la campaña, JetSMART publicará ofertas adicionales por tiempo limitado, que la compañía llama «Flash Promos». Los viajeros inscritos en el programa AAdvantage también podrán acumular entre 1.200 y 5.000 millas en los trayectos destacados, según la ruta.

¿Hasta cuándo se pueden comprar los tiquetes de Black SMART?

Las compras estarán habilitadas hasta las 8:00 a. m. del lunes 30 de noviembre de 2026. Para los vuelos nacionales, el periodo de viaje va del 10 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. En los internacionales, las fechas van del 22 de diciembre de 2026 al 20 de junio de 2027.

Las reservas se pueden consultar en la página oficial de JetSMART. Quienes estén planeando un viaje de ida y vuelta pueden revisar el precio de los dos trayectos por separado y comprobar qué equipaje incluye la tarifa elegida.