Cuando en Colombia eran las 8:32 de la noche del lunes 23 de noviembre, pero en India ya eran las 7:02 de la mañana, se presentó un fuerte movimiento telúrico que 'sacudió' a esa región.

La magnitud superó los 5.0, mientras que el epicentro fue en la zona fronteriza entre Nepal, India y China.

¿De cuánto fue la profundidad de este sismo? ¿Cuál ha sido el balance de las autoridades hasta el momento? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en India hoy 24 de noviembre de 2026

7:02 a.m. del 24 de noviembre de 2026 en India, China y Nepal / 8:32 p.m. del 23 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: 67 kilómetros al oeste-noreste de Mangan, India.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 67 kilómetros de Mangan, a 68 de Gyalshing, a 85 de Namchi, a 86 de Singtam, a 86 de Gangtok, a 89 de Khadbari, a 94 de Darjiling y a 111 de Kurseong.

¿Qué han reportado las autoridades de India tras el fuerte sismo de hoy 24 de noviembre de 2026?

Las autoridades de Nepal e India han explicado que el sismo se sintió con fuerza en el norte de ambos países y que, incluso, varios ciudadanos alcanzaron a evacuar sus viviendas por precaución.

Sin embargo, también se dejó claro que no hubo reportes de daños materiales, heridos o víctimas, aunque se le pidió a la población que revise cuidadosamente que alguna estructura no haya quedado con grietas.

Además, las autoridades han precisado que puede ser normal que se continúen presentando algunas réplicas de menor magnitud y que, por lo tanto, mantendrán activos los respectivos monitoreos.

Entre tanto, se puntualizó que, luego de analizar el oleaje de las costas más cercanas, no existe ningún peligro de tsunami.