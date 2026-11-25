La Gobernación de Boyacá compartió un comunicado en el que reveló detalles de un rescate realizado en la mañana de este miércoles 25 de noviembre.

Rescatan a menor de edad que iba a ser reclutada por el ELN

Los hechos involucran a una menor de edad que habría estado en riesgo de ser reclutada por grupos armados ilegales.

Al parecer, fue la comunidad educativa la que alertó a las autoridades y a la Secretaría de Educación sobre la situación en la que se encontraba la niña. De inmediato, la Gobernación dispuso una aeronave para trasladarla hacia una zona segura.

Cabe mencionar que en este territorio hay presencia de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el comunicado, la Gobernación aseguró que el operativo se llevó a cabo en la provincia de La Libertad y que la menor estaba siendo víctima de hostigamientos y presiones por parte de integrantes de esta guerrilla.

“La Gobernación de Boyacá, en articulación con la Fuerza Pública del departamento, realizó un despliegue operativo en la provincia de La Libertad con recursos del fondo de seguridad para el operativo, con el fin de garantizar la protección de una menor de edad que estaba siendo objeto de presiones y hostigamientos para su vinculación a las filas del ELN”, se lee en el comunicado.

El objetivo de estas intimidaciones sería convencerla de vincularse a las filas de la organización armada. Sin embargo, gracias a la oportuna alerta de la comunidad y a la intervención de uniformados de la Policía Nacional, la niña logró ponerse a salvo y actualmente se encuentra bajo condiciones de protección.

Ahora, las autoridades competentes adelantarán el proceso correspondiente para garantizar sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral.

Gobernación de Boyacá rechaza reclutamiento de menores

Finalmente, la Gobernación rechazó este tipo de hechos y aseguró que continuará trabajando para impedir que la violencia arrebate la infancia y el futuro de los niños, niñas y adolescentes del departamento.

“Desde el Gobierno departamental reiteramos que la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad innegociable. No vamos a escatimar esfuerzos ni recursos y pondremos siempre toda nuestra capacidad como Gobierno para impedir que la violencia les arrebate su infancia y su futuro”, finaliza el documento.