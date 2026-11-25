Estados Unidos está conmocionada debido a que murió un reconocido actor a sus 66 años.

Larry Poindexter, que era originario de Dallas, Texas, y se destacó en el cine y la televisión durante más de cuatro décadas, falleció tras ser atropellado por un vehículo.

Este actor permaneció cinco días bajo un estricto monitoreo médico, pero, desafortunadamente, su estado de salud desmejoró de manera paulatina y dejó de presentar signos vitales el miércoles 18 de noviembre de 2026.

¿Qué se sabe del accidente en el que fue atropellado Larry Poindexter, el reconocido actor de Estados Unidos?

De acuerdo con el reporte de las autoridades estadounidenses, el actor Larry Poindexter fue embestido por un automóvil el viernes 13 de noviembre, sobre las 6:00 de la tarde.

El hecho se presentó cerca de su casa, exactamente en el cruce de Moorpark Street y Lankershim Boulevard, en Los Ángeles, California.

Según Harry Gold, el agente de Larry Poindexter, el actor salió a recoger su cena, pero fue atropellado cuando intentó cruzar la calle.

Tras esa situación, fue trasladado a un centro hospitalario, se confirmó que tenía fracturadas las costillas y se programó una intervención quirúrgica.

Sin embargo, antes de ingresar al quirófano, el actor falleció, pero la causa exacta de su deceso no ha sido confirmada.

Estas son las producciones en las que se destacó Larry Poindexter, el reconocido actor de Estados Unidos

Larry Poindexter debutó en la televisión en 1982, en la serie 'A New Day in Eden'.

Además, a lo largo de su carrera, apareció en producciones de primer nivel como:

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'Friends'.

'CSI: Crimen Scene Investigation'.

'S.W.A.T'.

'Station 19'.

'Invanders From Mars'.

'Material Girls'.

'17 Again'.

'Days of Our Lives'.

'General Hospital'.

'Thursday's Child'.

No obstante, Larry Poindexter no solo brilló en el ámbito actoral, sino que también ejerció como cantante y productor de country alternativo.