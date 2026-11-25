Este 25 de noviembre de 2026, a las 12:38 del mediodía en las Islas Balleny (8:38 p.m. del 24 de noviembre en Colombia), se presentó un fuerte movimiento telúrico en esa área del glacial antártico.

La magnitud, de acuerdo con el monitoreo de las entidades sísmicas especializadas, estuvo cerca de alcanzar los 6.0. Entre tanto, la profundidad fue superficial.

¿De cuánto fue la intensidad de este sismo? ¿Qué han reportado los expertos después de los primeros monitoreos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en las Islas Balleny hoy 25 de noviembre de 2026

12:38 p.m. del 25 de noviembre de 2026 en las Islas Balleny / 8:38 p.m. del 24 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: Islas Balleny.

Magnitud: 5.9.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Intensidad del temblor: IV (sentido fuerte cerca del epicentro).

¿Cuál ha sido el reporte de las autoridades tras el fuerte sismo que se presentó en las Islas Balleny?

A raíz de que el epicentro se originó en mar abierto y muy alejado de alguna zona poblada, las autoridades precisaron que no hubo daños materiales, heridos ni víctimas.

Por otra parte, a pesar de que el movimiento telúrico fue en el océano, se aclaró que no reunió las características suficientes para alterar el oleaje en las costas y tener que emitir una alerta de tsunami.

Además, los expertos también precisaron que las Islas Balleny son un área sísmicamente activa porque está en el límite tectónico entre la placa antártica y la placa indoaustraliana.

¿Cuál fue el primer temblor que se presentó en Colombia hoy 25 de noviembre de 2026?

A las 5:48 de la mañana de este miércoles, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente movimiento telúrico:

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Cepitá (Santander), a 7 de Aratoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).