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Murió el juez que llevaba el caso Nicolás Maduro y Cilia Flores: ¿Qué pasará ahora?

El magistrado Alvin Hellerstein llevaba el proceso judicial contra el dictador venezolano y su esposa, programado para 2027.

Murió el juez que llevaba el caso Nicolás Maduro y Cilia Flores: ¿Qué pasará ahora?
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

octubre 28 de 2026
12:39 p. m.
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En las últimas horas se conoció el inesperado fallecimiento del juez federal Alvin Hellerstein, quien llevaba uno de los casos más emblemáticos del sistema judicial de Estados Unidos, el proceso contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

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El magistrado falleció, al parecer, por causas naturales, a pocos días de cumplir 93 años, dejando en suspenso temporal uno de los juicios más importantes de los últimos tiempos.

Hellerstein tenía a su cargo el juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores, programado para comenzar en junio de 2027 en el Distrito Sur de Nueva York.

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En las audiencias relacionadas con el caso de Nicolás Maduro, el magistrado mantuvo una postura firme y un estilo directo al dirigirse a las partes involucradas.

Sus intervenciones y preguntas marcaron momentos clave del desarrollo de las acciones judiciales, y su papel al frente del proceso lo convirtió en una figura central de este expediente.

La principal incógnita es qué sucederá con el caso contra Maduro y Cilia Flores tras el fallecimiento del juez.

Está previsto que el proceso continúe en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ya se trabaja en la asignación de un nuevo magistrado que asumirá el expediente y dará continuidad a las actuaciones judiciales pendientes.

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Designarán un nuevo juez para llevar el caso Nicolás Maduro

El juez federal Alvin Hellerstein fue nombrado en su cargo por el entonces presidente Bill Clinton y desarrolló una extensa trayectoria en el sistema judicial estadounidense.

Durante décadas, Hellerstein supervisó casos de gran relevancia nacional e internacional, incluidos litigios relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, investigaciones de la CIA, narcotráfico y terrorismo, consolidándose como una figura de peso en la justicia federal.

La designación del nuevo en el caso Maduro será determinante para conocer cómo avanzará el proceso en sus próximas etapas.

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