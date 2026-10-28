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Hubo un nuevo terremoto en el mundo HOY: este es el reporte

¿De cuánto fue la magnitud confirmada? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 28 de 2026
02:50 p. m.
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Este 28 de octubre de 2026, se volvió a presentar un fuerte movimiento telúrico en Vanuatu, el país de Oceanía.

El sismo ocurrió cuando eran la 1:21 de la tarde en ese país, pero las 9:21 de la noche del 27 de octubre de 2026 en Colombia.

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La magnitud alcanzó los 6.0, mientras que la profundidad fue superficial. ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas al epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Vanuatu hoy 28 de octubre de 2026

  • 1:21 p.m. del 28 de octubre en Vanuatu / 9:21 p.m. del 27 de octubre en Colombia.

Epicentro: 214 km al noroeste de Port-Olry, Vanuatu.

Magnitud: 6.0.

Profundidad: superficial (a 10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 227 kilómetros de Solo, a 256 de Luganville, 317 de Norsup y a 523 de Puerto Vila.

¿Qué han determinado las autoridades de Vanuatu tras este fuerte sismo de hoy 28 de octubre de 2026?

El Departamento de Riesgos Geológicos de Vanuatu realizó las inspecciones correspondientes y comunicó que el temblor se generó en el mar, alejado de zonas densamente pobladas y, en consecuencia, no se presentaron daños estructurales ni hubo heridos o víctimas.

Asimismo, se monitoreó detenidamente el oleaje del mar y se determinó que no existe la amenaza de que se forme un tsunami. Por lo tanto, no se han realizado evacuaciones costeras ni se han cancelado las labores marítimas.

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Ante las preguntas de los ciudadanos, los expertos de las entidades sísmicas también explicaron que este movimiento telúrico es una réplica del temblor de 6.9 de magnitud que se presentó en el país durante el sábado 24 de octubre de 2026.

De igual manera, se aclaró que este miércoles también se han presentado otros temblores de magnitudes 5.0, 5.2, 5.5 y 5.6.

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