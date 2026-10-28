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¿Qué provocó el trágico accidente entre dos trenes en España? Esto se sabe

En total, 544 pasajeros viajaban a bordo de los dos trenes cuando fueron sorprendidos por el impacto, que provocó el descarrilamiento de varios vagones.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
01:01 p. m.
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Son devastadoras las imágenes que dejó el choque de estos dos trenes en España. Desde tempranas horas, las autoridades desplegaron equipos de emergencia por vía aérea y terrestre para atender la situación en el lugar de los hechos.

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En total, 544 pasajeros viajaban a bordo de los dos trenes cuando fueron sorprendidos por el impacto, que provocó el descarrilamiento de varios vagones y desencadenó una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia del país europeo. Entre los pasajeros había ciudadanos que se dirigían a sus trabajos o viviendas, así como turistas que se desplazaban en medio de sus vacaciones.

Algunos de los pasajeros relataron los angustiantes momentos que vivieron tras el impacto de los trenes que cubrían la ruta Atocha-Sevilla.

“Fue entonces cuando ocurrió el impacto. Fue bastante fuerte: mucha gente salió despedida y recibió golpes muy fuertes y, de repente, caímos en picado”, narró uno de los pasajeros que presenció la tragedia.

Las primeras versiones apuntaban a un posible error humano como causa del accidente. Según estas hipótesis, al operador del tren AVE de Renfe se le habría indicado que podía reanudar la marcha cuando el tren de Iryo todavía se encontraba detenido.

“El tren nos embistió por detrás. De pronto, vimos el tren a nuestra izquierda. Todo estaba volcado. Algunas personas salieron despedidas por los aires y están muy heridas. Es imposible que nuestro tren se detuviera durante cinco o diez minutos y que al otro tren no le hubieran ordenado detenerse”, añadió otro pasajero.

Varios vagones se descarrilaron y cayeron por un terraplén. Apenas transcurrieron unos minutos antes de que otros pasajeros, voluntarios y organismos de emergencia llegaran al lugar para auxiliar a las víctimas.

Mientras avanzaban las labores de búsqueda y rescate entre los restos metálicos de los vagones, decenas de familias intentaban localizar a sus seres queridos, algunos de los cuales figuraban como desaparecidos.

La información conocida hasta el momento señalaba que el tren había recorrido 25 kilómetros antes de chocar con el otro convoy.

¿Qué provocó el trágico accidente?

Las autoridades españolas indicaron que la reanudación de la circulación pese a la señal roja habría sido un factor determinante en el accidente. Según los expertos, la velocidad a la que se produjo la colisión pudo superar los 100 kilómetros por hora.

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Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, aseguró que se investigarán las circunstancias de la tragedia y que se determinarán las posibles responsabilidades.

“Vamos a llegar hasta el final y, si ha habido negligencias, se sabrá. Si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”, afirmó.

Tras la emergencia, las autoridades de Andalucía decretaron tres días de luto.

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