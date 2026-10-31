Fuerte temblor se sintió en Panamá HOY 31 de octubre: VIDEOS de cómo se vivió

Este sábado 31 de octubre, exactamente a las 10:50 de la mañana, se volvió a sentir un fuerte movimiento telúrico en Panamá.

La magnitud estuvo por encima de los 5.0 y la profundidad fue superficial. Además, algunos ciudadanos registraron algunos videos en el instante preciso en el que se comenzó a sentir el temblor.

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Así fue el fuerte temblor que se sintió en Panamá hoy 31 de octubre de 2026

Aunque el movimiento telúrico se sintió con fuerza y, de hecho, en el reporte preliminar se habló de una magnitud de 5.9, unos minutos después se recalculó y los datos oficiales fueron los siguientes:

10:50 a.m.

Epicentro: 22 km al sur de Las Tablas, Los Santos, Panamá.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial (a 10 kilómetros).

Lugares más cercanos al epicentro: a 11 kilómetros de Paritilla, a 22 de Las Tablas, a 23 de La Palma, a 25 de Pedasí y a 27 de Tonosí.

En videos: así se vivió el fuerte temblor de hoy 31 de octubre de 2026 en Panamá

En videos publicados por el Noticiero Televen, quedó en evidencia que varios productos alcanzaron a caerse de las estanterías de un supermercado tras el movimiento telúrico.

Asimismo, las personas comenzaron a evacuar los edificios en los que se encontraban, pero conservaron la calma y la situación no pasó a mayores.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 31 de octubre de 2026?

Sobre las 2:29 de la tarde de este 31 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano confirmó el siguiente temblor:

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 20 de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y a 21 de Tuluá (Valle del Cauca).