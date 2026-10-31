Marco Rubio niega intervención de EE. UU. en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que el Gobierno estadounidense no participó directamente en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, luego de que el excandidato presidencial abandonara su país días después de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Bolsonaro, de 45 años, llegó junto con su familia a territorio estadounidense el miércoles, pese a que un tribunal brasileño le había ordenado entregar sus pasaportes en medio de varias investigaciones en curso. Según explicó Rubio durante una rueda de prensa en Atlanta, el político brasileño ya contaba con una visa válida y fue el presidente de Estados Unidos quien autorizó su ingreso al país.

Cuestionamientos sobre el viaje a Estados Unidos

La fuga de Flávio Bolsonaro ha generado controversia tanto en Brasil como en otros países de la región. De acuerdo con reportes de The New York Times y The Wall Street Journal, el traslado se realizó en un avión presuntamente fletado por Jason Miller, asesor del presidente estadounidense Donald Trump.

Además, el director de la aerolínea involucrada afirmó a la agencia AFP que la aeronave fue financiada por un intermediario a través de una cuenta bancaria en Estados Unidos. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre el vuelo, aunque Trump calificó recientemente las elecciones brasileñas como “vergonzosas”.

Tensiones diplomáticas tras la huida

La salida de Bolsonaro también provocó movimientos diplomáticos en la región. Una fuente brasileña citada por AFP señaló que el representante diplomático de Argentina fue convocado a una reunión para ofrecer explicaciones sobre el paso del excandidato por ese país durante su recorrido hacia Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores argentino rechazó que Brasil hubiera solicitado formalmente explicaciones a su gobierno.

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Desde su llegada a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro ha insistido en que es el verdadero líder de Brasil y ha sostenido que abandonó el país por considerar que es víctima de una “persecución”.

La situación ocurre además en un contexto de alta tensión política para la familia Bolsonaro. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario tras ser hallado responsable de planear un golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022.