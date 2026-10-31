Nació el hijo de Camilo Cifuentes y su expareja: foto juntos reavivó la polémica

El creador de contenido Camilo Cifuentes anunció el nacimiento de Juanito, el hijo que tuvo con Camila Sepúlveda, su expareja. La noticia fue compartida a través de Instagram, donde mostraron las primeras fotografías del recién nacido y un detalle que llamó la atención de sus seguidores: la presencia del influencer en el hospital.

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Además de las fotografías del recién nacido, hubo otro gesto particular que encendió la conversación en redes y es una foto donde Camilo tiene las manos alrededor de las de su expareja y los pies de Juanito, una foto tierna, pero que tiene como antecedente el escándalo sentimental de la pareja.

FOTO: Camilo Cifuentes - Instagram

¿Qué dijo Camila Sepúlveda sobre el nacimiento de su hijo con Camilo Cifuentes?

Camila Sepúlveda expresó la felicidad que siente por tener a su hijo en brazos después de varios meses de embarazo. También describió a Juanito como uno de sus mayores motivos para vivir, amar y aprender.

"Mi pequeño, mi sueño hecho realidad, el amor que durante tantos meses llevé dentro de mí y que hoy tengo la dicha de abrazar", escribió la creadora de contenido, quien también agradeció a Dios por la llegada del bebé.

¿Cómo será la relación de Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda después de su ruptura?

Otro de los aspectos destacados del anuncio fue la referencia que hizo Camila sobre la relación que espera mantener con el padre de su hijo.