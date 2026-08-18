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Trump comparte un mapa en el que habla del estrecho de Ormuz como territorio estadounidense

El republicano advirtió que, de momento, no está en conversaciones con irán.

Foto: @realDonaldTrump / Truth Social
Foto: @realDonaldTrump / Truth Social

Noticias RCN

AFP

agosto 18 de 2026
10:01 p. m.
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Un mapa difundido en Truth Social por el presidente estadounidense Donald Trump, en el que el estrecho de Ormuz aparece demarcado como "nuevo territorio de Estados Unidos", ha sumado nuevas tensiones al conflicto en Oriente Medio.

A través de la misma plataforma, Trump desmintió que estén en curso negociaciones con Irán: "No hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán".

Además, el mandatario estadounidense defendió sus operaciones navales en el paso marítimo, indicando que "el bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones” y “todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas".

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Irán condiciona la apertura de Ormuz a que EE. UU. cumpla todas sus condiciones:

La postura inflexible emitida por la Casa Blanca este martes 18 de agosto contrasta con el tono conciliador mostrado apenas un día antes por Jared Kushner.

El enviado especial y yerno del presidente había calificado de "muy positivas" las aproximaciones entre ambas potencias.

Sin embargo, el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, condicionó de forma tajante cualquier apertura del paso estratégico a que la contraparte cumpla lo pactado en el acuerdo preliminar suscrito en junio, un texto impulsado para una tregua de 60 días en busca de una solución duradera pero que expiró sin resultados.

Qalibaf precisó que Washington debe concretar "el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el descongelamiento de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero", sumado a "el fin de las operaciones militares en todos los frentes".

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Nuevas tensiones con los Emiratos Árabes:

Pese a las afirmaciones de Washington sobre la normalidad operativa del canal, el tráfico marítimo continúa desplomado. Irán busca obligar a las embarcaciones a solicitar autorización y pagar tarifas de tránsito por servicios de navegación —medida rechazada firmemente por Estados Unidos y potencias regionales— mientras fija unilateralmente junto a Omán un trazado geográfico cuyas coordenadas, aseguran en Teherán, ya están aprobadas.

Paralelamente, la crisis se agravó, cuando Emiratos Árabes Unidos responsabilizó a Irán de haber lanzado dos misiles balísticos contra la navegación marítima que cayeron en aguas del Golfo.

En respuesta, la cancillería emiratí anunció a través de la red X la congelación inmediata de "todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras" con el régimen iraní.

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