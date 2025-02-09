CANAL RCN
Internacional

Gobierno argentino anunció medidas para contener el dólar: ¿De qué se trata?

El gobierno argentino anunció este martes que intervendrá en el mercado cambiario con el objetivo de frenar la depreciación del peso.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
03:29 p. m.
Megaoperativo en Argentina desmantela red global de piratería con más de 8 millones de usuarios
Gobierno argentino anuncia intervención para contener el dólar

La medida, que se ejecutará a través del Tesoro, representa un cambio en la política cambiaria de la administración del presidente Javier Milei.

La decisión se conoció a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país y bastión del peronismo opositor.

En este contexto, la creciente demanda de dólares había llevado la cotización de la divisa cerca del techo de 1.467 pesos por dólar, nivel que habilita la intervención del Banco Central.

Las subidas de tasas de interés aplicadas por el gobierno no lograron contener la presión sobre el mercado cambiario, donde la incertidumbre electoral y el clima político empujaron a muchos argentinos a refugiarse en el dólar.

El escenario se torna más grave con la investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, vinculada a un esquema de sobreprecios en medicamentos. El caso involucra a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, un detalle que ha intensificado la tensión política.

Tras el anuncio de intervención, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señaló en su cuenta de X que la medida busca "contribuir a la liquidez y al normal funcionamiento" del mercado libre de cambios.

Argentina intervendrá mercado cambiario

¿Sorpresiva tendencia en el precio del dólar en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025? Así se está cotizando
El impacto fue inmediato: la cotización, que el lunes había rozado los 1.400 pesos por dólar, retrocedió este martes a 1.375 pesos, lo que representa una baja de alrededor del 1%.

El control de la inflación sigue siendo uno de los principales retos para el gobierno de Milei. Si bien el índice acumulado en lo que va de 2025 se redujo a 17,3%, muy por debajo del 87% registrado en el mismo período de 2024, la volatilidad del dólar amenaza con revertir esos avances y reavivar la presión sobre los precios.

Con las elecciones legislativas nacionales de medio término programadas para octubre, el manejo del tipo de cambio se perfila como un eje crucial tanto para la estabilidad económica como para la estrategia política del oficialismo.

