Economía

¿Sorpresiva tendencia en el precio del dólar en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025? Así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
07:18 a. m.
El dólar amaneció este 2 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 4.018.41 pesos. Eso significa que, para sorpresa de muchos expertos e interesados en la divisa, no tuvo cambios respecto al 1 de septiembre y continuó cerca de la barrera de los 4.000 pesos.

En medio de este panorama, se ha pronosticado que el precio promedio para la compra de dólares sea de 3.920 pesos, mientras que el de venta de 4.000 pesos.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, en las primeras horas de la mañana de este 2 de septiembre de 2025, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

  • Bogotá: 3.970 pesos para compra y 4.020 pesos para venta.
  • Cali: 3.920 pesos para compra y 4.080 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.790 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Precio del dólar hoy 2 de septiembre de 2025: estos son los datos que debe tener en cuenta

Tras la Tasa Representativa del Mercado de este 2 de septiembre de 2025, el dólar en Colombia, respecto al martes de la semana anterior (26 de septiembre), tuvo un alza de 0.97 pesos.

Mientras tanto, en comparación con el mismo día del mes anterior (2 de agosto de 2025), se detectó una reducción de 111.01 pesos, que equivale al 2.69%.

Además, poniendo la lupa en el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (2 de septiembre de 2024), la disminución fue de 141.9 pesos, que representan el 3.41%.

Y, por último, respecto al precio con el que el dólar inició el año 2025 en Colombia, hubo un descenso de 390.74 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las tasas de apertura más recientes

Desde hace más de una semana, el dólar en Colombia se ha mantenido por debajo de los 4.100 pesos. Las Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes:

  • 25 de agosto: 4.008.07 pesos.
  • 26 de agosto: 4.017.44 pesos.
  • 27 de agosto: 4.044.51 pesos.
  • 28 de agosto: 4.051.97 pesos.
  • 29 de agosto: 4.019.09 pesos.
  • 30 de agosto: 4.018.41 pesos.
  • 31 de agosto: 4.018.41 pesos.
  • 1 de septiembre. 4.018.41 pesos.
  • 2 de septiembre: 4.018.41 pesos.

 

 

