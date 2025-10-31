Gobierno Bukele prohíbe hablar de feminismo, cambio climático y diversidad en guías escolares

Nuevas limitaciones fueron impuestas por el Ministerio de Educación a los colegios oficiales en El Salvador, luego de que la cartera, en cabeza de la capitana Karla Tigueros, compartiera un manual de estilo para el desarrollo de material de aprendizaje.

En él se establece que, “debido a la coyuntura nacional y social a raíz de las cuestiones de inclusión, globalismo, género, diversidad, etc., así como la postura más conservadora del Gobierno y del Presidente ante estos temas, en todos los documentos, guías o cualquier tipo de contenido que salga del Ministerio de Educación, nunca se deben” utilizar ciertos términos, que el "Manual de estilo y redacción" procede a enlistar.

RELACIONADO Bukele defiende medidas disciplinarias impuestas en los colegios advirtiendo sobre el reclutamiento de pandillas

Algunos de ello son: inclusión, género, ideología de género, masculinidades, nuevas masculinidades, feminismo, feminista, empoderamiento, diversidad sexualidad y orientación sexual.

¿Qué propone el Ministerio?

En su lugar, el Ministerio recomienda emplear términos simples, que eviten debates sobre temas controvertidos, usualmente, relacionados con la “cultura woke”.

Además, se prohíben ejes temáticos como la población LGBT+ y sus derechos, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de acuerdo con información obtenida por El Faro.

También se impusieron medidas disciplinarias para mejorar la presentación personal de los estudiantes:

Apenas, en septiembre, la ministra Tigueros compartió con los colegios oficiales el reglamento para la promoción de la cortesía escolar, para "que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales como: Buenos días, por favor y gracias, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas".

Pero eso no e todo, en los colegios distritales del país centroamericano se estableció que los estudiantes debían asistir a clases con el cabello corto, para el caso de los hombres, el uniforme limpio y los zapatos impecables para evitar medidas disciplinarias y mantenerse alejados del radar de las maras.

De acuerdo con el documento emitido por el Ministerio, “la omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes”.