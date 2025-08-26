CANAL RCN
Internacional

Bukele defiende medidas disciplinarias impuestas en los colegios advirtiendo sobre el reclutamiento de pandillas

Junto a las reglas de presentación personal, la ministra de Educación conformación militar anunció un reglamento para la promoción de la cortesía escolar.

Foto: montaje realizado con imágenes de AFP y @nayibbukele / X

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
11:15 a. m.
Junto a un video de las protestas realizadas por estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial para exigir la permanencia de su director, en las que, no solo paralizaron las clases, sino también estuvieron aventando piedras y realizando algunas de las señas que utilizan los integrantes de pandillas, mientras llevaban telas para cubrirse el rostro, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, justificó las medidas disciplinarias impuestas la semana pasada por la ministra de Educación con formación militar, Karla Trigueros.

“Así eran antes los centros educativos en nuestro país: lugares de reclutamiento de pandilleros. Y no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo”, advirtió el mandatario, sobre los estudiantes inscritos en colegios públicos.

La oposición sugiere que Bukele quiere militarizar las 5.100 instituciones oficiales del país, obligando a sus estudiantes a llevar el cabello corto (para el caso de los hombres), el uniforme limpio y los zapatos lustrados en todo momento. Sin embargo, el presidente insiste en que son medidas adoptadas para evitar que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 sigan fijándose en los menores de edad.

Reglamento para la promoción de la cortesía escolar entrara en funcionamiento el 1 de septiembre:

Luego de anunciar nuevas reglas de presentación personal, la ministra Trigueros envió a los colegios oficiales un reglamento para la promoción de la cortesía escolar, que empezara a aplicarse el 1 de septiembre.

Según explicó, lo que busca el documento es "que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales como: Buenos días, por favor y gracias, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas".

Y, por tanto, “La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes”.

Director y subdirector del colegio en el que se grabaron las protestas fueron destituidos:

Tras la publicación del video con el que Bukele justificó la adopción de medidas adicionales en los colegios, la ministra informó que destituyó al director y subdirector del Instituto Nacional Técnico Industrial, al descubrir que eran os mismos que estaban a cargo, cuando ocurrió la protesta.

Y es que, de acuerdo con el presidente, “hoy, muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles; otras, a los que están en el cementerio o siguen desaparecidos. Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse”.

Un mensaje que concluyó citando al filósofo español George Santayana, con una adaptación de su frase celebre: “Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El Salvador no la va a repetir, por más que nos critiquen”.

