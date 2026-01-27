Gobierno Trump recibe una demanda de las familias de navegantes que fallecieron en ataques contra “narcolanchas”

La administración Trump recibió su primera demanda por los ataques realizados contra supuestas narcolanchas, en su ofensiva contra los grupos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal por la defensa de las familias de Chad Joseph, de 26 años, y Rushi Samaroo, de 46; dos hombres de nacionalidad trinitense que fallecieron junto a otras cuatro personas en el quinto ataque que tropas estadounidenses realizaron en la región.

De acuerdo con los demandantes, "estaban terminando de pescar en la costa venezolana tras trabajar en granjas de Venezuela". Como los principales proveedores de sus familias, solían buscar oportunidades de trabajo, por temporadas, en el vecino país y luego regresar a Trinidad y Tobago.

¿Homicidio culposo y ejecuciones extrajudiciales?

Mientras la administración Trump justifica los ataques en el Caribe argumentando en el Congreso que el país está en guerra contra los grupos narcotraficantes, la demanda señala que Joseph y Samaroo perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales, que bien podrían catalogarse como homicidio culposo:

"Estos ataques premeditados e intencionales no tienen ninguna justificación legal creíble (…) Por lo tanto no son más que asesinatos ordenados por individuos en los niveles más altos del Gobierno y perpetrados por oficiales militares que son parte de la cadena de mando".

Se apoyan, además, en las declaraciones realizadas por el Gobierno de Trinidad y Tobago, en las que indica que "no hay información disponible que vincule a Joseph o a Samaroo con actividades criminales o ilegales".

Familias dejaron de tener razón de Joseph y Samaroo poco antes del bombardeo:

En un comunicado dirigido a la prensa, Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo, recordó que, a diario, se comunicaba con su familia en Trinidad y era "un hombre muy trabajador (…) buscando ganar lo suficiente en Venezuela para poner comida en la mesa”.

Y advirtió que, “si el Gobierno estadounidense creía que había hecho algo criminal, entonces tendría que haberlo arrestado, acusado y enjuiciado, no debiera haberlo asesinado. Deben rendir cuentas por ello”.

Mientras, la madre de Joseph dice extrañarlo, al igual que sus tres hijos y, aunque la demanda no va a traerlo de regreso, confían: “En que Dios nos dará soporte en estos momentos y esperamos que alzar la voz nos acerque a la verdad".