Gobernador solicita al MinJusticia priorizar Antioquia en planes piloto de aspersión de cultivos ilícitos con drones

Las rentas criminales permiten a grupos armados y narcotraficantes invertir de un 40% a un 60% más que el Gobierno en el conflicto.

enero 27 de 2026
07:27 a. m.
Ante el aumento de cultivos ilícitos en el departamento y el fortalecimiento de las finanzas de grupos armados en varias subregiones, el gobernador Julián Andrés Rendón envió una carta al Ministerio de Justicia solicitando que prioricen a Antioquia en la implementación de planes piloto para la aspersión de cultivos ilícitos con drones.

“El Gobierno Nacional, recientemente, dijo que iba a activar unos pilotos de erradicación terrestre a través de drones, aspersión, y nosotros le enviamos, en consecuencia, una carta al ministro de Justicia, pidiéndole priorizar municipios del norte, del nordeste y del Bajo Cauca antioqueño, que representan todos ellos un enclave cocalero”, explicó, en declaraciones entregadas a Noticias RCN.

Finanzas de los grupos criminales siguen mejorando, mientras hay recortes en el Ministerio de Defensa

Rendón advirtió que mientras crezcan los cultivos ilícitos en el departamento, las finanzas de los grupos criminales se fortalecerán, dejando en desventaja a las fuerzas del Estado:

“Tenemos una apuesta genuina por combatir las rentas criminales, como esta, que les han permitido a los bandidos crecer en número, en armas, están popochos, más ricos que nunca”.

La situación es tan crítica que los grupos criminales tendrían un presupuesto entre 40% y 60% mayor al que el Estado destina para combatirlos: “El exministro Arias ha dicho, por ejemplo, que por cada 10 pesos con los que cuenta el Ministerio de Defensa para combatir el crimen y el delito, los criminales de la minería ilegal y el narcotráfico tienen 14 o 16 pesos”.

Gobernación de Antioquia exige una argumentación clara en caso de que rechacen su solicitud:

La misiva enviada por la Gobernación al Ministerio de Justicia solicitando que se priorice al departamento, termina al señalar que, “en caso contrario”, les “gustaría conocer las razones de la negativa”.

En diálogo con Noticias RCN, el gobernador insistió en que “este punto, el de la aspersión aérea, se debe tocar en la agenda que habrá de tener el presidente Petro con el presidente Trump la semana entrante y si no priorizan Antioquia y no nos dan una respuesta positiva a esta petición, quisiéramos saber las verdaderas razones de por qué no lo priorizan”.

