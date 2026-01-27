CANAL RCN
Internacional

Luto en el cine: falleció icónico actor de doblaje que le dio voz a Spider-Man durante años

El fallecimiento del reconocido actor mexicano Alexis Ortega, voz de Tom Holland en Marvel, deja un legado clave en el doblaje latinoamericano

FOTO: Tom Holland - IG
FOTO: Tom Holland - IG

Noticias RCN

enero 27 de 2026
10:23 a. m.
Hay luto en la industria del doblaje latinoamericano tras confirmarse el fallecimiento de Alexis Ortega, actor mexicano ampliamente reconocido por ser la voz de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, interpretado por Tom Holland.

De acuerdo a los reportes, Ortega murió a los 38 años el 24 de enero de 2026, una noticia que generó un profundo impacto en el sector del entretenimiento y entre los seguidores de su trabajo.

La información fue confirmada hace unas horas por medios que cubren noticias sobre la industria cinematográfica, que difundieron diferentes comunicados expresando sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de la muerte, y no existen reportes oficiales que indiquen que el actor padeciera alguna enfermedad o lesión de gravedad, lo que mantiene a la comunidad artística a la espera de nuevos pronunciamientos.

La trayectoria de Alexis Ortega como voz de Spider-Man y actor de doblaje

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 y comenzó su carrera en el doblaje en 2013, logrando consolidarse en pocos años. Su trabajo como Peter Parker / Spider-Man acompañó a toda una generación de espectadores desde su debut en Capitán América: Civil War, continuando en Spider-Man: Homecoming y hasta Avengers: Infinity War, siendo la primera voz del Hombre Araña en el UCM para el público latinoamericano.

Más allá del universo Marvel, Ortega participó en otras producciones cinematográficas de gran alcance. Entre ellas se encuentran Buscando a Dori, Big Hero 6, Cars 3 y Star Wars: Rogue One.

Presencia en televisión y contenidos digitales de Alexis Ortega

Paralelamente a su trabajo en doblaje, Alexis Ortega incursionó en la actuación televisiva en producciones de Netflix. Interpretó a Jorge “El Burro” Van Rankin en Luis Miguel: La Serie y a Federico “DJ Freddy” Limantour en La casa de las flores.

En los últimos años, también participó en contenidos digitales, colaborando en el doblaje al español latino de vídeos del creador de contenido MrBeast.

