Estrella de la música fue asesinada en una cancha de fútbol: esto se reportó

En México hay una profunda conmoción debido a que un destacado músico perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en una cancha de fútbol.

Carlos 'Charly' Moreno, que era guitarrista, bajista y compositor de Reencuentro Norteño, fue una de las víctimas de una balacera que ocurrió el pasado 25 de enero de 2026, en Salamanca, Guanajuato.

En ese trágico hecho, las autoridades confirmaron 11 muertos y, entre ellos, 10 perdieron la vida en el lugar de los hechos. Además, también se reportaron 12 heridos.

Así fue la balacera en la que fue asesinado Carlos 'Charly' Moreno, destacado músico de México

En la tarde del domingo 25 de enero, se estaba disputando un partido de fútbol amateur en Loma de Flores, Guanajuato. Sin embargo, cuando se decretó el final, varios hombres armados ingresaron a la cancha y comenzaron a disparar contra todos los asistentes.

Fue así como, desafortunadamente, el músico Carlos 'Charly' Moreno quedó gravemente herido y dejó de tener signos vitales al poco tiempo.

En medio de esta coyuntura, las autoridades de Guanajuato se encuentran analizando el perímetro, las balas que quedaron en el escenario deportivo y las cámaras de seguridad cercanas para determinar quiénes fueron los responsables de estos asesinatos e iniciar el respectivo proceso judicial.

Así fue como se confirmó la muerte de Carlos 'Charly' Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño

Conjunto X-Pasión, otra agrupación regional de México, lamentó el deceso de Carlos 'Charly' Moreno en sus redes sociales.

"En el Conjunto X-Pansión nos unimos a la pena que embarga en estos momentos a la familia Moreno y a su grupo Reencuentro Norteño, por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega", comenzó expresando la agrupación.

"De parte de la familia X-Pansión les damos nuestro más sentido pésame. No hay palabras para estos acontecimientos", concluyeron.