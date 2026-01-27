CANAL RCN
¿Qué se sabe sobre el cuerpo desmembrado que estaba flotando en un río de Bogotá?

El siniestro hallazgo se dio en la tarde por los vecinos de Barrios Unidos.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 27 de 2026
11:27 a. m.
En la tarde del lunes 26 de enero, habitantes en Bogotá dieron con un misterioso hallazgo: había un cuerpo flotando por el río.

Los restos estaban desmembrados y visibles sobre la superficie del río Arzobispo por la localidad de Barrios Unidos. Cuando las autoridades llegaron, se toparon con las extremidades.

Investigan si era una persona desaparecida

Ya se maneja una hipótesis de este homicidio. Resulta que unos vecinos le contaron a la Policía que un familiar había desaparecido desde el 20 de enero, por lo cual el cuerpo podría ser de este hombre.

Por su parte, el levantamiento estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, junto con la respectiva apertura de noticia criminal. Se espera que la identidad sea revelada en las próximas horas por Medicina Legal.

A través de redes sociales, los internautas publicaron videos con las aterradoras imágenes. El caso se encuentra bajo investigación.

Más de 70 asesinatos en 2026

Es importante recordar que en este casi primer mes de 2026, se han presentado 73 asesinatos. El Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía indicó que en 2025 ocurrieron 1.173 casos.

En los 12 meses, se evitaron 41 homicidios, por lo que la reducción en comparación con 2024 fue de 3.4 %. El año pasado, así fue el comportamiento de los casos por mes: enero (98), febrero (78), marzo (104), abril (102), mayo (103), junio (99), julio (101), agosto (110), septiembre (83), octubre (99), noviembre (96) y diciembre (100).

Con respecto a las modalidades, esto revelaron los datos: con objetos contundentes (84), artefactos explosivos (6), armas de fuego (730) y armas blancas (353).

Por otro lado, estas fueron las localidades que tuvieron aumentos en los casos: Usaquén (+2.1 %), San Cristóbal (+ 55.8 %), Tunjuelito (+ 7.4%), Suba (+ 18.2 %), Teusaquillo (+ 20%), Puente Aranda (+ 44%) y Rafael Uribe Uribe (+ 46.3 %).

