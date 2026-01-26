Consumo de cannabis medicinal en Colombia creció 35 %: cifras y tendencias para 2026

La industria del cannabis con fines terapéuticos en Colombia consolidó su expansión durante el último año, registrando un crecimiento sostenido de entre el 25 % y el 35 %.

De acuerdo con cifras del Observatorio Colombiano de la Industria del Cannabis (OCIC), el 24,5 % de la población nacional ya ha utilizado productos medicinales o cosméticos derivados de esta planta, marcando un cambio en la percepción y adopción de estas terapias dentro del sistema de salud integrativa.

Este auge responde a una combinación de factores técnicos, entre los que destacan la estabilización del marco regulatorio y una mayor apertura de la comunidad médica.

Según los reportes del sector, la emisión de prescripciones médicas aumentó hasta un 35 %, impulsada por la difusión de evidencia científica que respalda el uso de cannabinoides para el tratamiento de patologías específicas. Este dinamismo ha permitido que el país no solo abastezca la demanda interna, sino que fortalezca sus canales de exportación hacia Europa y Norteamérica.

Ciudades que lideran la demanda en cannabis medicinal

El crecimiento del sector ha sido impulsado principalmente por el segmento de fármacos para uso humano, que reportó un incremento del 30 %.

La disposición de los profesionales de la salud para incorporar estos derivados en sus protocolos clínicos marcó un hito en 2025, pues registró un aumento de entre el 28 % y el 35 % en la emisión de prescripciones médicas, explica Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals.

En cuanto a los formatos preferidos por los pacientes, los aceites se consolidaron como el producto más comercializado, capturando el 78 % de las ventas totales. Su versatilidad para tratar condiciones como el dolor crónico, la artritis y los trastornos del sueño ha sido fundamental para su adopción masiva.

A nivel geográfico, el consumo muestra una marcada concentración en los grandes centros urbanos del país:

Bogotá: Encabeza el mercado con el 40 % de la participación nacional. Medellín: Registra un 20 % de la cuota. Cali: Se ubica en el tercer lugar con un 15 %. Costa Caribe: Alcanza el 10 %, influenciada en gran medida por el auge del turismo médico y la infraestructura clínica de la región.

El informe también destaca una adopción significativa en los estratos socioeconómicos tres y cuatro, donde se registran tasas de uso del 37,8 % y 36,1 %, respectivamente.

Cannabis medicinal: proyecciones para 2026

Para el próximo año, las proyecciones indican un crecimiento superior al 20 %, sustentado en la diversificación de productos y la implementación de nuevas tecnologías.

“El motor de este avance será la diversificación de la oferta, con la entrada de nuevas presentaciones como aislados de diferentes cannabinoides, la flor seca con fines medicinales y tópicos avanzados. Además, la digitalización y la telemedicina jugarán un papel fundamental en la expansión del mercado, facilitando la prescripción y el seguimiento de pacientes en regiones intermedias donde la adopción aún es incipiente”, afirmó el directivo de Carmen’s Medicinals.

El sector prevé la entrada de formatos avanzados, como los aislados de cannabinoides específicos y la flor seca con fines medicinales, lo que permitirá ampliar el espectro de tratamientos disponibles para los pacientes.

Un pilar fundamental para la expansión en 2026 será la telemedicina y la digitalización. Estas herramientas facilitarán la prescripción y el seguimiento médico en regiones intermedias del país, donde el acceso a clínicas especializadas aún es limitado.

Asimismo, la integración de certificaciones internacionales busca posicionar a Colombia como un referente global, no solo en la producción, sino en la investigación clínica aplicada a áreas críticas como la oncología, la neurología y los cuidados paliativos.