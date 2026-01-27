CANAL RCN
Internacional

Cambian las reglas para obtener la visa americana de estas personas en 2026: estos son los nuevos requisitos

Este cambio impacta en cierto de grupo de personas. Conozca de qué se trata.

Personas que pueden ingresar sin visa
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 27 de 2026
11:06 a. m.
A partir del mes de septiembre del año inmediatamente anterior, los cambios en la obtención de la visa a los Estados Unidos. Esto ha generado muchas dudas en los miles de colombianos que a diario se presentan para este documento.

Y es que lo que antes era un trámite administrativo, realizado a través de un servicio de mensajería, se ha transformado en una cita presencial inevitable.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá implementó la nueva directriz global del Departamento de Estado que elimina la exención automática de entrevista para los solicitantes más jóvenes y los de edad más avanzada.

Estas son las personas que deberán presentar este trámite en este 2026

Durante años, los padres de menores de 14 años y los familiares de adultos mayores de 79 años disfrutaban de un beneficio conocido como "Interview Waiver" o exención de entrevista.

Este proceso permitía que, si se cumplían ciertos requisitos básicos, los pasaportes fueran enviados por mensajería y la visa retornara estampada semanas después sin que el solicitante tuviera que pisar la sección consular.

El impacto en Colombia es significativo debido al alto volumen de solicitudes de visas de turismo (B1/B2). Los dos grupos críticos bajo la lupa son:

  • Menores de 14 años: Anteriormente, si uno de los padres tenía visa vigente, el niño obtenía la suya casi automáticamente. Ahora, el menor debe asistir a la entrevista, lo que implica desplazamientos para familias que viven fuera de Bogotá.
  • Mayores de 79 años: Este grupo, que antes era exonerado por consideración a su movilidad o edad, ahora debe cumplir con el rigor de la entrevista presencial.
El "nudo" de las renovaciones en 2026

Uno de los puntos que más confusión ha generado entre los colombianos es el de las renovaciones. La norma es clara: si una persona obtuvo su visa siendo menor de edad y ahora necesita renovarla, ya no califica para el proceso simplificado.

La Embajada de EE. UU. en Bogotá ha enfatizado que solo quienes obtuvieron su visa anterior después de los 18 años y por una validez de 10 años pueden aspirar a renovar sin entrevista (siempre que el vencimiento sea menor a 12 meses).

Este cambio no solo afecta el bolsillo de los colombianos por los costos de traslado a la capital, sino que también ha presionado la agenda de la sección consular. Con miles de niños y abuelos sumándose a la fila de entrevistas diarias, los tiempos de espera para citas de primera vez y ciertas renovaciones han mostrado fluctuaciones importantes.

