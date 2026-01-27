Esto es lo que prestan los bancos en 2026 para vivienda VIS: tome nota si necesita

A inicios de 2026, el mercado de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia atraviesa un momento crucial de transformación. Tras un 2025 marcado por la volatilidad en las tasas de interés y ajustes en la política de subsidios, el sector constructor proyecta un crecimiento en las ventas de entre el 5% y el 12%, según datos de Camacol.

No obstante, el panorama para este año presenta un matiz técnico importante: el ajuste del valor tope de la vivienda. Con el incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026, el precio máximo de una vivienda VIS en las principales ciudades del país (donde el tope es de 150 SMMLV) se ha fijado en $262.635.750, mientras que en el resto de municipios el límite de 135 SMMLV alcanza los $236.372.175.

Este ajuste de precios ha obligado a las entidades bancarias a flexibilizar sus modelos de riesgo, permitiendo que más hogares califiquen para montos de financiación más altos, siempre y cuando su capacidad de pago lo permita.

¿Cuánto presta un banco para vivienda VIS en 2026?

A la hora de solicitar un crédito, la regla de oro en el sector financiero colombiano es la Ley de Vivienda, que establece que para una vivienda VIS, el banco puede financiar hasta el 80% del valor del inmueble.

Esto significa que el comprador debe aportar, como mínimo, un 20% de cuota inicial, el cual suele cubrirse mediante ahorros programados, cesantías y los subsidios de las Cajas de Compensación o programas gubernamentales como "Mi Casa Ya".

Bancolombia: Es una de las entidades con mayor participación. Para 2026, ofrece financiación del 80% del valor comercial en pesos o UVR, con plazos de hasta 30 años. Su tasa para vivienda VIS se mantiene competitiva, rondando el 10.5% - 11% E.A., especialmente en proyectos financiados por el mismo banco.

Banco de Bogotá: Permite financiar hasta el 80% con la posibilidad de sumar ingresos familiares (conyugales o de familiares en primer grado de consanguinidad) para aumentar el monto del préstamo. Su enfoque principal es la amortización en pesos para garantizar cuotas fijas.

BBVA: Destaca por su oferta de Leasing Habitacional VIS, donde en algunos casos específicos puede llegar a financiar hasta el 90% del valor si el proyecto cuenta con certificación de sostenibilidad o es financiado directamente por ellos. Sus tasas para crédito hipotecario tradicional VIS se sitúan cerca del 10.8% E.A.

Davivienda: A través de su línea "Vivienda Digital", facilita aprobaciones rápidas de hasta el 80%. Para 2026, han impulsado el uso de la UVR para familias que necesitan una cuota inicial más baja, aunque con el riesgo del ajuste por inflación.

Fondo Nacional del Ahorro (FNA): Sigue siendo la opción predilecta para trabajadores con cesantías, ofreciendo las tasas más bajas del mercado (desde UVR + 0% para ciertos rangos de ingresos) y plazos de hasta 30 años.

La capacidad de pago Independientemente del banco, en 2026 se aplica una directriz clara: la cuota mensual del crédito de vivienda VIS no puede superar el 40% de los ingresos familiares.

Si una familia demuestra ingresos de $4.000.000, su cuota máxima permitida será de $1.600.000, lo que determinará finalmente cuánto le prestará la entidad.