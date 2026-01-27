¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad

En los últimos días, Sebastián Ayala, el intérprete de 'Qué tonto soy' junto a Yeison Jiménez, fue entrevistado en 'Te Lo Dice Cuervo' y habló de la canción 'Mi decisión', en la que hizo el remix junto a Jhonny Rivera y Andy Rivera.

Camilo Cuervo, el entrevistador, le preguntó a Sebastián Ayala que si había tenido regalías en ese tema musical y él respondió que no, pero que le habría gustado.

Por lo tanto, ese clip se volvió viral en las redes sociales e, incluso, Jhonny Rivera grabó una historia en la que expresó que no se había sentido a gusto con ese comentario.

Sin embargo, Sebastián Ayala grabó un nuevo video en el que aclaró la situación. ¿Cuál fue la nueva respuesta de Jhonny Rivera?

Esta fue la respuesta de Sebastián Ayala tras el malentendido con Jhonny Rivera

Sebastián Ayala, en una grabación que publicó en su cuenta de Instagram, explicó que en el clip solo se subió una parte del podcast.

Por lo tanto, detalló que su respuesta completa fue que no tuvo regalías, pero que está eternamente agradecido con Jhonny Rivera porque él no solo impulsó su carrera musical, sino que también lo sorprendió regalándole un carro y le ayudó a comprarse el bus que utiliza para desplazarse a sus conciertos.

"Póngale cuidado, yo en la entrevista no dije nada de malo y ustedes no se han ido a ver todo el pódcast. A mí me preguntaron que si había recibido regalías de la canción 'Mi decisión' y yo dije que no. Además, me preguntaron que si había querido y yo respondí que sí, pero que yo sé cuánto Jhonny invirtió, que me prestó para comprar la buseta, que me regaló un carro y que toda la vida voy a vivir agradecido y él lo sabe", declaró Sebastián Ayala.

"Apenas vi esa historia que él respondió, yo le escribí por interno y le dije 'manito, ¿cómo así? Si usted sabe que nosotros ya habíamos hablado del tema' y, es más, se viene canción juntos. Ahí él me dijo que no se había mirado toda la entrevista y que solo vio ese clip. Pero, para dejar este rumor ahí, Jhonny sabe que yo toda la vida voy a vivir agradecido con él, con su equipo de trabajo, con su familia y con Andy porque me dieron exposición nacional", agregó.

Esta fue la nueva respuesta de Jhonny Rivera tras la aclaración de Sebastián Ayala

Tras el más reciente video de Sebastián Ayala, Jhonny Rivera también reconoció que todo había sido un malentendido y se retractó de sus primeras afirmaciones.

"Hermanito, yo sé que jamás hubo mala intención de su parte. Usted sabe que es una buena persona y lo que dijo fue malinterpretado. Solo se quedaron con lo malo, pero reciba de mí siempre todo el cariño", escribió Jhonny Rivera.

"Todo fue demasiado transparente y jamás podrían existir ataques para ninguno de los dos", concluyó.