Guatemala condena a 46 pandilleros a penas de hasta 178 años por extorsión y asesinatos

Los pandilleros fueron encontrados culpables de delitos como extorsión, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato, entre otros.

septiembre 19 de 2025
03:04 p. m.
Un tribunal de Guatemala condenó a 46 integrantes de la temible pandilla Barrio 18 a penas de hasta 178 años de prisión por extorsión, planificar asesinatos y otros delitos, informó este viernes la Fiscalía.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos- se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros en Guatemala y Honduras. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

En el Salvador son combatidas desde 2022 por un estado de excepción que ha llevado a la cárcel a miles de presuntos pandilleros y colaboradores, pero la "guerra" del presidente Nayib Bukele contra esos grupos es criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias.

Condenan a 46 pandilleros del Barrio 18 por extorsión en Guatemala

Un tribunal de casos de alto impacto de Ciudad de Guatemala "dictó sentencia condenatoria contra 46 miembros" de la pandilla Barrio 18, dijo a periodistas la vocera de la Fiscalía, María José Mansilla.

La funcionaria explicó que la condena dictada el jueves surgió tras una investigación que determinó que los pandilleros cometieron extorsiones con "amenazas telefónicas" entre 2017 y 2018 en los departamentos de Guatemala, donde está la capital, Chimaltenango y Sacatepéquez (oeste).

Guatemala impone penas históricas a líderes del Barrio 18 por crímenes graves

Las penas mayores fueron impuestas a Gustavo Martínez, sentenciado a 178 años de prisión, y Francisco Chajón, condenado a 171 años. El resto recibió entre 4 y 97 años de cárcel.

Sin embargo, en Guatemala una persona no puede pasar más de 50 años en la cárcel.

El 7 de setiembre, el gobierno guatemalteco capturó a 24 pandilleros durante un vasto operativo con cientos de policías y militares en el popular Barrio El Gallito de la capital, utilizado por la Mara Salvatrucha para el tráfico de drogas.

