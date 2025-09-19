CANAL RCN
Internacional

Sube a 25 el número de muertos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

El siniestro se produjo cuando un vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas estalló en una zona densamente poblada del oriente de la ciudad.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
02:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El número de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna cargado con gas, ocurrida la semana pasada en el distrito de Iztapalapa, se elevó a 25, luego del fallecimiento de cuatro personas más, según informó este viernes la alcaldía capitalina.

Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración
RELACIONADO

Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración

Aumentó el número de muertos por explosión de camión cisterna

El siniestro, que sacudió a la capital mexicana, se produjo cuando un vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas estalló en una zona densamente poblada del oriente de la ciudad.

La explosión generó pánico entre los residentes y causó severos daños materiales en los alrededores.

De acuerdo con el último balance oficial, 21 personas continúan hospitalizadas por la gravedad de sus heridas, mientras que 38 han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

Las investigaciones preliminares de la fiscalía local apuntan a que el camión viajaba a exceso de velocidad al momento del accidente.

Además, las autoridades determinaron que el tanque del vehículo sufrió una rotura tras impactarse contra un objeto sólido, lo que provocó una fuga masiva de gas y su posterior ignición.

Explosión de camión cisterna: ya van 25 muertos

Cerecita, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión del camión con gas en México
RELACIONADO

Cerecita, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión del camión con gas en México

Ante la magnitud de la tragedia, la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración buscará establecer nuevas regulaciones para el tránsito de vehículos que transportan combustibles dentro de la capital, que cuenta con una población de 9,2 millones de habitantes. El objetivo, aseguró, es prevenir que hechos como este vuelvan a ocurrir.

La explosión ha generado un intenso debate público sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos y la necesidad de reforzar los controles en zonas urbanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

ONU reimpone sanciones económicas a Irán por incumplimientos en acuerdo nuclear

Emmanuel Macron

Presidente Macron presentará evidencia de que su esposa nació siendo mujer, ante rumores de cambio de sexo

Nicolás Maduro

Maduro ordenó llevar militares y armas a los barrios para entrenar a civiles en plena tensión con EE. UU.

Otras Noticias

Bucaramanga

Conductor de una camioneta fue baleado en Bucaramanga: habría sido víctima de sicariato

El hecho de sicariato ocurrió a pocos metros donde se realizaba un foro de precandidatos del Centro Democrático.

Turismo

¿Cuánto cuesta viajar en la semana de receso? Estos son los destinos más buscados por los colombianos

La semana de receso 2025 se acerca: descubre cuánto cuesta viajar en estas fechas y cuáles son los destinos nacionales e internacionales más buscados por los colombianos.

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más

Secretaria de Movilidad

Aviso a conductores en Colombia con dura multa por práctica común en semáforos: incluso si está detenido el vehículo