Sube a 25 el número de muertos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

El número de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna cargado con gas, ocurrida la semana pasada en el distrito de Iztapalapa, se elevó a 25, luego del fallecimiento de cuatro personas más, según informó este viernes la alcaldía capitalina.

El siniestro, que sacudió a la capital mexicana, se produjo cuando un vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas estalló en una zona densamente poblada del oriente de la ciudad.

La explosión generó pánico entre los residentes y causó severos daños materiales en los alrededores.

De acuerdo con el último balance oficial, 21 personas continúan hospitalizadas por la gravedad de sus heridas, mientras que 38 han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

Las investigaciones preliminares de la fiscalía local apuntan a que el camión viajaba a exceso de velocidad al momento del accidente.

Además, las autoridades determinaron que el tanque del vehículo sufrió una rotura tras impactarse contra un objeto sólido, lo que provocó una fuga masiva de gas y su posterior ignición.

Ante la magnitud de la tragedia, la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración buscará establecer nuevas regulaciones para el tránsito de vehículos que transportan combustibles dentro de la capital, que cuenta con una población de 9,2 millones de habitantes. El objetivo, aseguró, es prevenir que hechos como este vuelvan a ocurrir.

La explosión ha generado un intenso debate público sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos y la necesidad de reforzar los controles en zonas urbanas.