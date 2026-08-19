Guilhem Mallet asume el liderazgo de Air France-KLM en Latam

Radicado en São Paulo, el ejecutivo asumirá el reto de consolidar el crecimiento y la conectividad de la aerolínea en 17 mercados de la región, marcando una nueva era operativa.

Una nueva estrategia regional para Air France-KLM en América Latina

El nombramiento de Guilhem Mallet no representa únicamente un cambio de directivo, sino la consolidación de una visión unificada para todo el continente. Bajo esta nueva estructura regional, Air France-KLM integra las operaciones de Sudamérica y Centroamérica bajo una misma dirección. El objetivo principal de la compañía aérea es fortalecer su presencia en la región, optimizando la integración entre sus diversos mercados y estrechando los vínculos con clientes y socios comerciales estratégicos.

Expansión y conectividad: los 17 mercados clave bajo la nueva dirección

La reestructuración comercial pone bajo la lupa a un vasto territorio. La compañía europea dividió su cobertura en dos frentes principales para garantizar una conectividad eficiente en el continente:

Operaciones directas: La aerolínea gestionará directamente su presencia en ocho mercados estratégicos, que incluyen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú.

La aerolínea gestionará directamente su presencia en ocho mercados estratégicos, que incluyen a Alianzas comerciales: A través de diversos socios locales, la compañía extenderá su alcance a nueve países adicionales: Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

¿Quién es Guilhem Mallet, el nuevo líder de la aerolínea europea?

Con un dominio fluido del francés, portugués, español e inglés, Mallet posee un perfil altamente internacional e idóneo para el mercado latino. El ejecutivo cuenta con más de dos décadas de experiencia dentro del Grupo Air France-KLM, destacándose en áreas críticas como v entas, marketing, revenue management, comercio electrónico y desarrollo de negocios.

Su trayectoria previa es extensa y lo ha llevado a ocupar cargos de liderazgo por países como Francia, Marruecos, Cuba, Brasil y México. Antes de este nuevo nombramiento, se desempeñaba como Vicepresidente de Ventas Corporativas desde su sede en París. En el continente americano ya había dejado su huella como Director General de Air France-KLM en México y como Director de Alianzas para las Américas.

Además, entre 2015 y 2018, estuvo radicado en São Paulo, donde lideró con éxito la implementación de la alianza estratégica entre Air France-KLM y la aerolínea GOL. Esta exitosa gestión fue fundamental para fortalecer la conectividad aérea entre Brasil y el continente europeo.

El futuro del transporte aéreo sostenible en la región

El regreso de Guilhem Mallet a Brasil representa una apuesta firme por aprovechar el enorme potencial de crecimiento comercial en la región.

Estoy muy feliz de regresar a Brasil y asumir este nuevo desafío. América Latina es una región dinámica, con un enorme potencial de crecimiento y una gran importancia estratégica para el Grupo Air France-KLM

Afirmó el directivo. Asimismo, destacó que esta expansión estructural busca crear nuevas oportunidades para un crecimiento sostenible, acercando aún más a la aerolínea con sus pasajeros y socios.

El ecosistema en el que entra a operar la nueva dirección es robusto. Actualmente, el Grupo Air France-KLM ofrece una red global con más de 320 destinos y opera la mayor empresa conjunta transatlántica del mundo (con más de 375 vuelos diarios) junto a sus socios Delta Air Lines y Virgin Atlantic. A esto se suma el reconocimiento de la compañía, durante los últimos 20 años, como un actor líder en la industria en materia de desarrollo sostenible y transición ecológica en la aviación. Con su programa de fidelidad Flying Blue de más de 26 millones de miembros y su participación en la alianza SkyTeam, la compañía espera que la gestión de Mallet consolide su liderazgo en América Latina.