Los gigantes del neuromarketing que estarán en el primer congreso internacional: acceso gratis

La Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador prepara la primera edición de Dynamind Neuromarketing Summit 2026, un encuentro internacional que reunirá a ejecutivos de alto nivel de TikTok y LinkedIn junto a especialistas regionales para analizar cómo la neurociencia está transformando la comprensión del comportamiento del consumidor en la era digital.

El congreso, programado para el 30 de septiembre de 2026 en Samborondón, Ecuador, se realizará en formato híbrido y ofrecerá acceso virtual gratuito mediante registro previo para participantes de cualquier país latinoamericano.

La jornada se desarrollará en el Centro de Convenciones de la UEES. La programación incluirá conferencias, paneles, casos de éxito y espacios de networking entre academia e industria.

¿Quiénes son los gigantes que estarán en el primer congreso internacional de neuromarketing?

Entre las figuras confirmadas destaca Jeimmy Calderón Quintero, Head of Sales de TikTok para Aleph Group en Colombia, Ecuador y Bolivia, especialista en economía de la atención y creatividad aplicada al marketing. Su participación abordará cómo las marcas pueden conectar efectivamente con audiencias digitales en un entorno de sobreinformación.

Desde Perú participará Paula Fukuda, fundadora de CREATOR FEST y estratega de contenido que ha capacitado a más de 10.000 emprendedores en crecimiento orgánico.

La programación también incluye a Paula Karam, Head of Andean de LinkedIn en Brasil, con experiencia internacional en liderazgo comercial y desarrollo de talento en Latinoamérica y África.

El evento contempla además la participación de un representante de Google, consolidando la presencia de las principales plataformas digitales globales en este primer encuentro académico-empresarial.

La programación del congreso de neuromarketing

El congreso nace con la proyección de celebrarse anualmente y convertirse en un espacio regional de referencia para el análisis de las transformaciones en el consumo digital. Las audiencias contemporáneas están expuestas diariamente a miles de mensajes y anuncios, convirtiendo la captación y retención de atención en uno de los principales desafíos para las marcas.

El evento abordará cómo la neurociencia, la inteligencia artificial, las emociones y el análisis de datos permiten comprender los procesos que influyen en las decisiones de compra.

A diferencia de métricas tradicionales como clics o alcance, el neuromarketing estudia los procesos emocionales, perceptivos y cognitivos que intervienen en las decisiones del consumidor.

El análisis cobra especial relevancia en América Latina, donde el crecimiento de las plataformas digitales y la incorporación de nuevas tecnologías están modificando los hábitos de consumo, obligando a empresas y emprendedores a replantear sus estrategias de construcción de confianza y relevancia.