Resultado Super Astro Sol hoy, 20 de agosto: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol volvió a jugar este jueves 20 de agosto de 2026, entregando una nueva oportunidad a los colombianos que diariamente prueban suerte con este popular juego.

El sorteo, que combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco, dio a conocer su resultado oficial. A continuación, revise los números ganadores y compruebe cuidadosamente su tiquete.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 20 de agosto: número ganador

El sorteo del Super Astro Sol de este jueves 20 de agosto de 2026 ya se realizó y dejó como resultado la siguiente combinación:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXXX

Recuerde que para obtener el premio mayor no basta únicamente con acertar las cuatro cifras. El jugador también debe haber elegido correctamente el signo zodiacal que acompaña al número ganador.

Super Astro permite realizar apuestas desde los $500, y el valor del premio depende del monto jugado y de la cantidad de aciertos. Por esta razón, es importante revisar tanto las cifras como el signo que aparecen impresos en el comprobante.

Además, los resultados pueden ser consultados a través de los canales oficiales del juego y en los puntos de venta autorizados. Se recomienda conservar el tiquete en buen estado, pues es necesario para reclamar cualquier premio obtenido.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

Participar en el Super Astro Sol es sencillo. El apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y escoger uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Los jugadores pueden elegir directamente su combinación o recurrir a la modalidad automática para que el sistema genere los números al azar.

Si resultó ganador este 20 de agosto, verifique las condiciones y los plazos establecidos para reclamar el premio. También es recomendable consultar siempre los resultados en fuentes oficiales antes de desechar el tiquete.