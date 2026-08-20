Las dos posibles reuniones entre escoltas de Miguel Uribe y uno de los capturados por su asesinato

El país aún vive el duelo del cruel asesinato de Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025. Para sus cercanos y familiares, el dolor no será fácil de borrar.

Nueva línea de investigación en caso de Miguel Uribe

RELACIONADO Más de 21 años pagará en la cárcel el hombre que habría seleccionado al asesino de Miguel Uribe

Desde el momento en el que se registró el ataque, las investigaciones de las autoridades han avanzado de manera acelerada. Actualmente, se han logrado 7 condenas por el hecho y 9 personas han sido capturadas por el líder del grupo de investigaciones Jorge Sandoval.

Sin embargo, en medio de la investigación, apareció una nueva línea de investigación que prende las alarmas. Se trata de una posible infiltración del esquema de seguridad de Miguel Uribe, es decir, una posible colaboración entre los delincuentes y los funcionarios del esquema.

La información conocida por este medio reveló que se tienen en la mira dos antenas de celular de miembros del esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial en los meses previos al magnicidio. La primera con fecha del 29 de enero de 2025.

Las antenas de celular de dos miembros del esquema de seguridad se ubican en el sector de Modelia, lugar del atentado, y en ese mismo sector aparece el celular de uno de los cerebros del atentado condenado por los hechos. Según lo detallado, las antenas se mueven al tiempo.

Para los investigadores habrían subido al carro los tres sujetos. Mientras tanto el precandidato Uribe se encontraba en una reunión en Panamá y María Claudia, su esposa, en Miami.

La segunda fecha fue a principios de abril, dos meses antes del atentado, y aparecen en la reunión los dos celulares de los escoltas de Miguel Uribe con el mismo condenado por el atentado. Juntos, esta vez, en una reunión en inmediaciones del Congreso de la República cuando el precandidato y su esposa se encontraban en la ciudad de Cali.

Estas reuniones, han generado muchas preguntas al equipo de fiscales que abrió una nueva línea de investigación por los hechos y una posible participación del esquema de Uribe en el magnicidio.

RELACIONADO Juez condenó a más de 11 años a otro implicado en el atentado contra Miguel Uribe

Familia de Miguel Uribe pide al Gobierno revisar su seguridad

Lo más preocupante es que esos dos integrantes del esquema se encuentran actualmente con su familia. Un detalle que prende las alarmas por el riesgo para sus vidas

María Claudia Tarazona hace un llamado al Gobierno Nacional para que se revise su seguridad y pide que a la fiscal general que no exista ningún cambio en los fiscales que llevan la investigación con grandes resultados.